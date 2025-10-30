Gabriele Corsi prepara il ritorno in Tv: dove lo vedremo

Il suo nome era emerso durante l’estate, come tra i possibili co-conduttori di Mara Venier a Domenica In, cosa che poi si è rivelata infondata, ma dopo mesi di indiscrezioni, voci di corridoio e trattative mancate, Gabriele Corsi è pronto a tornare sul piccolo schermo. Il conduttore, volto amatissimo della televisione italiana, ha finalmente svelato i suoi prossimi impegni, che lo riporteranno davanti alle telecamere nel 2026. Ma non sarà sulla Rai, come molti si aspettavano, bensì su Nove, la rete del gruppo Warner Bros Discovery che negli ultimi anni gli ha regalato grandi soddisfazioni professionali.

Negli ambienti televisivi, il suo nome era circolato con insistenza anche per altri progetti targati Rai: da “Sanremo Giovani” a un possibile coinvolgimento nel “Dopo Festival”, fino a un ritorno a “Reazione a Catena”. Ma alla fine, nessuna di queste ipotesi è andata in porto. Un “no” che, anziché rappresentare un passo indietro, si è trasformato in una nuova opportunità per Corsi, deciso a puntare tutto su una realtà televisiva che negli ultimi anni ha saputo conquistare una fetta importante di pubblico.

Il ritorno del conduttore è stato ufficializzato in occasione del Festival dello Spettacolo di Milano, dove Corsi, insieme al direttore di Nove Aldo Romersa, ha annunciato i progetti su cui è al lavoro.

Il ritorno dei grandi successi (e qualche novità)

Gabriele Corsi è pronto per tornare in televisione. “Siccome in sala c’è anche Aldo Romersa di Warner Bros Discovery” ha esordito il conduttore, come si legge su blogtvitaliana.it “con loro sto lavorando a tutta una serie di progetti per tornare con un programma preserale molto molto molto forte secondo me.“

Il primo titolo confermato è “Don’t Forget the Lyrics”, il game musicale che negli anni ha conquistato una community di appassionati. Corsi stesso ha definito il programma “una colonna portante” della sua carriera, aggiungendo che le nuove puntate arriveranno con uno spirito rinnovato, pur mantenendo quell’energia spensierata che ne ha decretato il successo.

Ma non finisce qui. Il conduttore romano ha anticipato anche la nascita di un nuovo preserale, pensato per il pubblico generalista ma con l’ironia e il ritmo che da sempre caratterizzano i suoi format. “Per il momento vogliamo testare anche altre cose, sia per il preserale ma anche per la prima serata. Perché a me piace sperimentare, anche progetti un po’ folli.” Non mancherebbe nemmeno un progetto legato alle aste, sulla scia del fortunato “Cash or Trash – La subasta”, altro cavallo di battaglia del Nove.

Gabriele Corsi affronta questa nuova fase professionale con grande entusiasmo. Un approccio che riflette la filosofia del canale che propone una televisione di intrattenimento intelligente, alternando leggerezza e curiosità. Con la sua simpatia e la sua esperienza, Corsi sembra essere l’uomo giusto per incarnare questo spirito.