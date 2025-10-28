Gabriele Corsi e il no a Domenica In: il conduttore rompe il silenzio dopo le parole di Mara Venier

Gabriele Corsi spiega il no a Domenica In durante la sua ospitata al Festival dello Spettacolo a Milano. Il conduttore è infatti stato protagonista di una chiacchiera informale con Aldo Vitali, direttore di Tv Sorrisi e Canzoni. Uscito dal progetto Rai dopo l’annuncio della sua co-conduzione del format insieme a Mara Venier, Corsi ha ora spiegato il motivo che l’ha portato a questa scelta.

Cosa è successo davvero prima di Domenica In

Il conduttore avrebbe dovuto essere tra i protagonista di questa nuova edizione del talk show domenicale ma, dopo la comunicazione ufficiale, ha preso le distanze dal programma e ha proseguito su altre strade. “La realtà è molto semplice” – ha detto lui in occasione del Festival dello Spettacolo – “C’era un progetto che mi entusiasmava e che, come a volte accade, è cambiato. Sono state fatte altre scelte. Con tutto il rispetto per Mara Venier, l’idea di fare uno spezzone di programma con il gioco mi sembrava per la mia persona che fosse poso efficace“.

Il conduttore ha poi dichiarato che ci sono progetti che vanno in porto e altro, e che tutti sono stati d’accordo – Mara Venier, la Rai, la sua agenzia – che quel ruolo non fosse adatto a lui. E ancora: “Non sono uno che pensa di essere adatto a tutto, penso di essere bravo in alcune cose e in altre invece non sono adatto. Ci ho pensato molto, ho valutato molto, l’ho fatto con grande difficoltà, non a cuor leggero. Siamo rimasti in ottimi rapporti“.

Con queste parole, Gabriele Corsi ha rotto il silenzio e ha svelato tutta la verità sulla sua uscita di scena da Domenica In. La squadra del programma è ora formata, oltre che dalla storica conduttrice, anche da Massimo Cerno per i talk di attualità e cronaca, da Teo Mammucari per i giochi e da Enzo Miccio per lo spettacolo.

Le indiscrezioni sul conduttore

Nei mesi precedenti alla ripartenza di Domenica In, erano infatti spuntate alcune indiscrezioni sulla presenza di Gabriele Corsi nel programma. Si parlava inizialmente di “motivi economici” che sarebbero spuntati e che avrebbero portato al ritiro del co-conduttore, ma la sua agenzia ha categoricamente smentito questa versione. “Un progetto radicalmente cambiato“, è stato comunicato ufficialmente. A confermare questa ricostruzione dei fatti è stato proprio il diretto interessato, che ha appunto svelato di aver detto no al progetto che non sentiva che fosse vicino alle sue corde e al suo modo di essere.