Sembrerebbe una storia di fantascienza, e in fondo un po’ lo è: Futurama torna con nuovi episodi da oggi, lunedì 24 luglio 2023, in esclusiva su Disney+. Una storia di fantascienza, dicevamo, ma anche di un mercato, quello dello streaming, che necessita sempre più di titoli forti e riconoscibili per cataloghi che trovano nel loro essere infinitamente ricchi pregi e difetti per un abbonato che non sa cosa vedere.

Ma all’appassionato poco importa: la Planet Express ed i suoi impiegati tornano, ma è come se non se ne fossero mai andati, per nuove avventure che strizzano sempre più l’occhio al mondo di oggi ed agli argomenti sulla bocca di tutti, senza però offrire mai morali, ma spunti per ironizzare sulle manie e sui cambiamenti della società.

Futurama 2023, quanti sono i nuovi episodi?

Futurama 2023, di cosa parlano i nuovi episodi?

L’ottava stagione di Futurama (che potrebbe essere anche considerata l’undicesima, se si dividono in due le stagioni prodotte da: Disney+ usa questa suddivisione e inserisce i nuovi episodi nella “stagione 11”) è composta da un totale. Com’è ormai tradizione delle piattaforme -e non solo-, però, sarà divisa in due parti:, mentre lauscirà prossimamente.

Stando alla sinossi di Disney+, i nuovi episodi “sono adatti a tutti: i nuovi spettatori, infatti, potranno iniziare la serie da qui, mentre i fan di lunga data avranno le risposte che aspettavano da un decennio, tra cui gli sviluppi dell’epica storia d’amore tra Fry e Leela, il misterioso contenuto della lettiera di Mordicchio, la storia segreta del malvagio Babbo Natale Robot e la sorte dei girini di Kif e Amy. Nel frattempo, c’è una nuova pandemia in città, mentre la troupe esplora il futuro dei vaccini, dei bitcoin, della cancel culture e della tv in streaming”.

Futurama 2023, la recensione dei primi dieci episodi

Futurama -- "The Impossible Stream" - Episode 1101 -- Fry risks permanent insanity when he attempts to binge-watch every TV show ever made. (Photo by: Matt Groening/Hulu) Futurama -- "The Impossible Stream" - Episode 1101 -- Fry risks permanent insanity when he attempts to binge-watch every TV show ever made. (Photo by: Matt Groening/Hulu) Futurama -- "The Impossible Stream" - Episode 1101 -- Fry risks permanent insanity when he attempts to binge-watch every TV show ever made. (Photo by: Matt Groening/Hulu) Futurama 2023, le foto dei nuovi episodi, su Disney+ Guarda le altre 7 fotografie → “Perfetta continuità”: potremmo definire così questo nuovo ritorno di Futurama, serie tv che ha affrontato ben due cancellazioni (una da parte della Fox prima e da parte di Comedy Central poi) e che vive e lotta ancora insieme a noi.

Il “core” del formato, nonostante questo secondo trasloco, non cambia e di ciò ne saranno contenti i fan. L’universo creato da Matt Groening e sviluppato con David X. Cohen è così ricco di dettagli e spunti da rendere Futurama, proprio come le altre due opere di Groening, I Simpson e Disincanto, potenzialmente infinite.

Il mondo di Futurama è sì strettamente legato ad una concezione di tempo -d’altra parte, la premessa della serie è che ci troviamo nel mondo del futuro- ma al tempo stesso lo si potrebbe definire senza tempo, sospeso in una bolla dentro cui personaggi e luoghi esistono senza risentire dell’usura.

A percepire il tempo che passa, invece, sono le storie raccontate, sempre più vicine al nostro, di mondo, ed alle questioni di oggi. Dalla maternità surrogata, ai bitcoin, passando per la pandemia e gli effetti dello streaming, Futurama ironizza sul presente ambientandolo nel futuro. Il risultato è surreale, eppure più realistico di tante altre storie che non hanno navicelle spaziali ed alieni.

Futurama 2023, personaggi

Tornano i personaggi di sempre della serie, da Fry, il protagonista il cui congelamento nel 1999 ed il suo risveglio nel 2999 ha dato il via alle vicende; a Leela, capitana della navetta della Planet Express e interesse amoroso di Fry. Ovviamente, non manca Bender, il robot che fin dal primo episodio è stato paragonato ad Homer Simpson per comportamento e, soprattutto, attaccamento all’alcol.

Rivedremo anche il Dr. Farnsworth, pronipote di Fry; il burocrate Hermes; il Dr. Zoidberg; Amy e Kif; Mordicchio ed il Capitano Zapp, ma anche tutti i personaggi secondari che di episodio in episodio hanno arricchito l’universo creato da Matt Groening.

Futurama 2023, doppiatori

Sul fronte delle voci originali della serie, tutti i doppiatori dei personaggi sono tornati a interpretare i protagonisti: Billy West (Fry, Farnsworth, Zoidberg e Zapp), Katey Sagal (Leela), Tress MacNeille (Mamma), Maurice LaMarche (Kif), Lauren Tom (Amy), Phil LaMarr (Hermes) e David Herman (l’inserviente Scruffy). Si è temuto per l’assenza di John Di Maggio: il doppiatore di Bender ha raggiunto l’accordo con Hulu (che distribuisce la serie negli Stati Uniti) più tardi rispetto al resto del cast.

Futurama 2023 in streaming su Disney+

È possibile vedere i nuovi episodi di Futurama in streaming su Disney+ e sull’app per smart tv, tablet e smartphone. Il costo dell’abbonamento è di 8,90 euro al mese, mentre l’abbonamento annuale costa 89,90 euro; in entrambi i casi è incluso il catalogo Star, rivolto ad un pubblico più adulto.