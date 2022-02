Sì, se avete fatto un giro sui social network avrete già letto questa notizia. E sì, è vera: Futurama torna con una nuova stagione da venti episodi, in produzione a partire da questo mese di febbraio 2022 e che usciranno nel 2023. Se negli Stati Uniti la serie sarà appannaggio di Hulu, in Italia la si potrà vedere su Disney+ (dove è possibile vedere gli episodi già prodotti).

E proprio la piattaforma nelle ore scorse ha diffuso l’immagine di Bender che, spinto dalla propulsione creata dal suo fondoschiena metallico, porta una bandiera con scritto “Siamo tornati, ragazzi!”. L’ironia della sorte ha però voluto che in queste ore sia nata una polemica intorno all’attore che, nella versione originale, presta la voce proprio al robot ed ad altri personaggi della serie, ovvero John DiMaggio.

Se, infatti, gran parte del cast originale (in primis Billy West, Katey Sagal, Tress MacNeille, voci rispettivamente di Fry, Leela e Mamma) ha accettato di tornare a prestare la voce ai propri personaggi, l’attore si è invece tirato indietro. Stando a quanto scrive Deadline Hollywood, a DiMaggio era stata fatta la stessa offerta economica rivolta a West e Sagal, ma l’attore l’avrebbe ritenuta troppo bassa, considerato il successo della serie e dei personaggi a livello internazionale. Una decisione, la sua, che ha scatenato numerosi fan della serie, che già stanno minacciando di non seguire i nuovi episodio se -come per ora sembra essere- i personaggi di DiMaggio avranno un altro doppiatore.

Dietro le quinte, invece, confermati Matt Groening e David X. Cohen. Quest’ultimo, commentando il revival, ha ammesso di essere “entusiasta di avere un’altra possibilità di pensare al futuro… o a qualsiasi altra cosa che non sia il presente”, mentre Groening è onorato di “poter annunciare il ritorno di Futurama ancora una volta prima che la serie venga cancellata di nuovo bruscamente”.

Infatti, questo è il secondo revival di Futurama: la serie tv andò in onda per quattro stagioni, dal 1999 al 2003, sulla Fox, che poi la cancellò. Cinque anni dopo Comedy Central -che ne trasmetteva le repliche- ottenne i diritti per mandare in onda i quattro film home video prodotti dopo la fine della serie, trasformandoli in una quinta stagione da sedici episodi. Il successo fu tale da spingere il network ad ordinare in seguito anche una sesta ed una settima stagione.

L’ultimo episodio andato in onda, “Nel frattempo”, era servito da finale di serie, ma con una chiusura non definitiva, dal momento che i produttori speravano di trovare un modo per realizzare un film sequel. Il film non fu mai fatto, ma la serie sì.