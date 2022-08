La travagliata storia di Futurama è tutt’altro che conclusa, per fortuna. La notizia non è recente, l’annuncio ufficiale di una nuova stagione è arrivato lo scorso febbraio e oggi abbiamo qualche dettaglio in più su quello che possiamo aspettarci dal nuovo ciclo di 20 episodi prodotti da Hulu e in arrivo in Italia su Disney+ nel 2023, in data ancora da confermare.

20 nuovi episodi di Futurama. Svelati i primi 10 titoli

Il cast di Futurama tornerà al completo per il nuovo ciclo di 20 episodi e in queste ore Hulu ha ufficializzato i titoli dei primi 10 episodi:

The Impossible Stream (Il flusso impossibile)

(Il flusso impossibile) Rage Against The Vaccine (Rabbia contro il vaccino)

(Rabbia contro il vaccino) Zapp Gets Cancelled (Zapp viene cancellato)

(Zapp viene cancellato) The Prince And The Product (Il principe e il prodotto)

(Il principe e il prodotto) Related To Items You’ve Viewed (Relativo agli articoli che hai visualizzato)

(Relativo agli articoli che hai visualizzato) Children Of A Lesser Bog (Figli di una palude minore)

(Figli di una palude minore) How The West Was 1010001 (Come l’Occidente era 1010001)

(Come l’Occidente era 1010001) I Know What You Did Last Xmas (So cosa hai fatto lo scorso Natale)

(So cosa hai fatto lo scorso Natale) Parasites Regained (Parassiti riconquistati)

(Parassiti riconquistati) All The Way Down (Fino in fondo)

Già solo da questi primi titoli possiamo vedere il profondo legame che la nuova stagione di Futurama avrà con l’attualità, dai vaccini alla cancel culture. La presenza di un episodio natalizio potrebbe essere un indizio circa l’arrivo dei nuovi episodi nell’autunno 2023, ma si tratta soltanto di una nostra speculazione che al momento non trova conferme ufficiali.

Futurama, come siamo rimasti dopo l’ultima stagione

Nel 2023 saranno 10 anni dalla messa in onda dell’ultimo episodio di Futurama, nuovamente cancellata dopo il revival targato Comedy Central che ci ha portato altre 3 stagioni per un totale di 68 nuovi episodi dopo i 72 prodotti da Fox per le prime quattro stagioni.

Comedy Central aveva dato una conclusione al famoso cartone animato di Matt Groening, risolvendo in modo super romantico la love story tra Fry e Leela grazie ad un dispositivo inventato dal Professor Farnsworth per tornare indietro nel tempo di 10 secondi.

video finale

Quando e perché Futurama era stato cancellato

Quando si parla di Futurama non si può non parlare anche delle sue cancellazioni, ma a conti fatti il cartone animato è stato cancellato soltanto due volte. Nonostante il successo e la folta schiera di fedelissimi, il percorso di Futurama è stato un po’ travagliato fin dal suo debutto su Fox nel 1999.

La rete non fu mai pienamente soddisfatta di Futurama e, rispetto all’altra opera di Matt Groening, i Simpson, riservò al cartone un trattamento tutt’altro che rispettoso, con continui cambiamenti di slot orari e settimanali e slittamenti imprevisti dei nuovi episodi. Quello che era nell’aria da tempo si concretizzò mentre la quarta stagione era ancora in produzione: Fox smise di acquistare gli episodi di Futurama, di fatto eliminandola dal palinsesto senza una vera conclusione.

L’ultimo episodio trasmesso da Fox, valido quindi come finale di serie, fu Musica dal profondo (The Devil’s Hands Are Idle Playthings), un episodio musical in cui Fry, dopo aver stretto un patto con Robodiavolo, diventa un suonatore eccezionale di olofono e decide di conquistare Leela con la musica.

Nel 2003 è arrivato Cartoon Network ad acquisire i diritti per trasmettere le repliche di Futurama e tre anni dopo, nel 2006, la rete decise di produrre 4 film di Futurama da rilasciare direttamente in DVD. Quei 4 film furono poi divisi nei 16 episodi che andarono a comporre la quinta stagione ufficiale di Futurama.

Nel 2009 arriva un’altra bella notizia: la produzione di una nuova stagione di Futurama composta da 26 episodi inediti e, dopo il successo su Comedy Central, anche quella di altri 26 episodi per una settima stagione. Nel 2013, però, è arrivata la nuova doccia fredda: la nuova fine di Futurama, con l’episodio Nel frattempo (Meanwhile) a fungere da series finale.

A dieci anni di distanza, quando nessuno ci sperava davvero più, potremo finalmente rivedere i nostri amati Fry, Leela e Bender in 20 avventure inedite!