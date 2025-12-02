Futsal Femminile, Italia–Portogallo, quarti di finale ai Mondiali: in diretta TV in chiaro la partitissima

Un risultato straordinario. Ma proprio per questo, dopo aver superato il girone più tosto del Mondiale – con Brasile, Iran e Panama – l’Italia non vuole e non può accontentarsi e si affaccia a un quarto di finale da brividi nei mondiali femminili di Futsal.

Mondiali Futsal Femminile, Italia-Portogallo

A Manila, oggi alle 11.00, le Azzurre trovano il Portogallo, una delle potenze assolute del calcetto femminile: sette sconfitte, due pareggi e una sola vittoria nei dieci precedenti raccontano un divario storico, ma visto il valore delle ragazze di Francesca Salvatore, i precedenti non possono costituire un destino già scritto.

L’Italia arriva a questa sfida con una solidità mentale nuova. La squadra di Francesca Salvatore ha reagito al pesante 1-6 contro il Brasile vincendo 3-1 una sfida durissima contro l’Iran, praticamente un ottavo di finale anticipato. Ed è stato proprio in questa sfida che è emersa quella prova di maturità che chiedeva la CT, convinta che il percorso delle Azzurre potesse finalmente entrare in una dimensione più internazionale, fatta di personalità e consapevolezza.

La vigilia: “Giochiamoci ogni opportunità

Francesca Salvatore alla vigilia di quello che si può considerare un match storico, ha insistito su un concetto semplice e determinante: “Siamo cresciute un poco alla volta e siamo arrivate fin qui non per un colpo di genio o la qualità di un singolo ma da passi collettivi piccoli, costanti e continui. Fin qui siamo state una squadra d’acciaio – ha spiegato il tecnico – siano riuscite a mantenere lucidità anche nei momenti più complicati. Il Portogallo è avversario superiore per esperienza, ritmo e qualità tecnica, inutile dire il contrario. Ma possiamo affrontare questa sfida con la forza dei nervi distesi, di chi non ha nulla da perdere. È una grande opportunità che possiamo giocarci serenamente”.

Portogallo: la montagna da scalare

Le lusitane arrivano da un Mondiale impeccabile nel loro girone, con talento, fisicità e una continuità che le rende contender naturali per il titolo insieme alla Spagna. Solo vittorie fin qui: 10-0 sia alla Tanzania che alla Nuova Zelanda e 3-1 al Giappone, un solo gol subito in tre partite. Il migliore attacco in assoluto ma anche la migliore differenza reti di questo mondiale.

L’Italia dovrà alzare di nuovo l’asticella, ma il Mondiale sta dicendo una cosa chiara: le Azzurre sono tra le prime otto al mondo perché lo meritano, e perché il collettivo – oggi più che mai – è la loro arma migliore.

Italia-Portogallo, dove vederla

Italia in diretta alle ore 11 in chiaro su Rai Sport HD, sul digitale terrestre, e in streaming gratuito su Rai Play e sul canale ufficiale FIFA+.

In caso di vittoria l’Italia andrebbe ad affrontare l’Argentina che ieri ha battuto la Colombia 4-1- Nell’altro quarto di finale in programma ieri la Spagna ha battuto il Marocco 6-1.