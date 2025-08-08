Furto nella casa di Fiorello: a quanto ammonta il danno

La casa di Fiorello ha subìto un nuovo furto. La scoperta è stata fatta dalla domestica il giorno successivo, dato che lo showman siciliano si trova con la sua famiglia in vacanza e non era quindi presenza nell’abitazione. Pare che siano stati ladri professionisti e probabilmente esperti, come sarebbe stato riscontrato dalla polizia scientifica che ha setacciato la dimora dopo il furto. Per il momento non sono state trovate tracce evidenti, e si pensa che i malintenzionati abbiano usato dei guanti in lattice.

Cosa dicono le indagini

Secondo quanto scritto sul quotidiano Il Messaggero, la polizia sarebbe ora alla ricerca dei ladri professionisti – specialisti – che potrebbero essere stati i colpevoli del danno. Si sospetta che qualcuno di loro possa già essere stato arrestato in passato e che possa quindi essere una vecchia conoscenza dei poliziotti. Se così fosse, il cerchio sui responsabili del furto potrebbe chiudersi nell’arco di qualche settimana. Gli investigatori dicono inoltre che non sono in molti a riuscire ad organizzare un furto come quello fatto nella casa di Fiorello. La polizia non esclude nemmeno l’esistenza di una talpa: è infatti possibile che dietro tutto questo possa esserci qualcuno che è a conoscenza degli oggetti di valore in casa e che possa aver indicato la via alla banda. Si tratta in realtà del quarto furto nell’abitazione della Camilluccia, dato che nel 2008 c’erano stati altri tre saccheggi. A quel punto, Fiorello aveva confessato di aver fatto blindare casa e di vivere “una vita da galera“. Così aveva detto lui, pur non sapendo che questo non sarebbe bastato a far entrare altri ladri tra quelle quattro mura. A quanto ammonta il danno

Le prime stime dicono che il ricco bottino ammonterebbe a più di 300.000 euro. A prelevare il tutto sarebbe stato un gruppo di ladri esperti, che avrebbero puntato su gioielli in oro, collane esclusive, pietre preziose, ma anche molti orologi. Un furto che è stato organizzato nei minimi particolari: i ladri sarebbero entrati nell’abitazione attraverso una porta finestra e, una volta entrati, avrebbero rovistato tutte le camere andando subito a rintracciare tutti i beni preziosi.