Curiosi fuori programma nella fascia dell’access prime time di oggi, 13 ottobre 2020. Sono due e hanno catalizzato l’attenzione del web poco dopo le 20:30 su due canali: Mediaset Extra e Rai 1.

Sul canale tematico del biscione (così come sulla Regia 1 di Mediaset Play) dov’è in onda la diretta dalla casa del Grande Fratello VIP 5, le immagini degli inquilini vengono brutalmente interrotte da una inquadratura puntata su di una signora. Cosa succede? L’audio dell’ambiente è acceso, attorno alla donna si sentono voci di tecnici che preparano un collegamento. Le indicano come comportarsi davanti alla telecamera, dunque come porsi quando la luce rossa si accenderà su di lei.

I minuti scorrono, se ne contano quasi dieci, e dalla supervisione del canale nessuno si rende conto che ciò che sta andando in onda non è Elisabetta Gregoraci che si lima le unghie, tanto meno la Contessa de Blanck che manda a quel paese qualcuno, bensì una perfetta sconosciuta ignara dei tanti occhi che la stanno guardando. I curiosi del GF VIP tutto pensavano tranne che ‘appassionarsi’ ai preparativi della signora Roberta, pronta per collegarsi con una trasmissione. Il web impazzisce, numerosi utenti di twitter all’hashtag #GFVIP hanno ironizzato sulla comparsa improvvisa e nel giro di pochi minuti il fermo immagine della donna con il marchio del Grande Fratello diventa virale.

L’arcano è svelato ben presto, basta attendere quasi le 22 per poter rivedere la signora Roberta in collegamento a Fuori dal Coro, ospite di Mario Giordano. Altro non è stato che un errore nello ‘switch’ tecnico dei canali di servizio.

Differente l’episodio accaduto nella puntata odierna di Soliti Ignoti su Rai 1. Dopo che il concorrente ha svolto la prima parte del gioco, Amadeus chiama il parente misterioso. La tendina di alza e l’inquadratura segue con attenzione i momenti palpitanti, stavolta però l’atmosfera tensiva è tagliata dalla voce della regia che ferma tutto, “Stop!” dice Amadeus. L’uomo ha fatto il suo ingresso con la mascherina sul volto: “Deve toglierla – gli dice il conduttore sorridendo – già è abbastanza complicato il gioco…“.

Il fuori onda trasmesso (per errore?) durante #solitiignoti del 13 ottobre 2020. pic.twitter.com/N7Cwo0dqKS — LALLERO (@see_lallero) October 13, 2020

Il breve fuori onda durato meno di 15 secondi è notevolmente ben montato, per questo è difficile pensare sia un errore di montaggio, piuttosto si tratterebbe di un semplice ‘contenuto extra’ volutamente lasciato nel montaggio del game show che (ricordiamo) è registrato.