Fuori onda a RaiNews24: sospeso dalla conduzione Alessandro Baracchini

Il caso del fuori onda trasmesso in diretta lo scorso 19 giugno ha prodotto i primi, severi effetti disciplinari all’interno di RaiNews24. Il direttore della testata all-news, Federico Zurzolo, ha formalizzato al Comitato di Redazione la decisione di rimuovere con effetto immediato il giornalista Alessandro Baracchini dal tavolo della conduzione.

La scelta, stando a quanto comunicato dal vertice editoriale, si è resa necessaria a seguito delle note sindacali emesse dal personale tecnico e per arginare il danno d’immagine causato alla testata dall’ampia eco mediatica e social sollevata dall’episodio.

I dettagli del fuori onda e l’avvio delle verifiche aziendali

La sanzione scaturisce da un convulso finale dell’edizione delle ore 12:00, durante il quale il giornalista ha indirizzato un doppio dito medio verso i locali della regia. L’episodio è avvenuto nel momento in cui il conduttore tentava di arrestare la messa in onda della sigla di chiusura per inserire un ultimo aggiornamento dell’ultimo minuto; non riuscendo nel proprio intento e ritenendo erroneamente che il collegamento video fosse già stato interrotto, ha compiuto il gesto finito poi al centro della contestazione.

Le immagini, rimaste visibili sui monitor dei telespettatori, hanno rapidamente fatto il giro delle piattaforme web, spingendo i vertici di Viale Mazzini a convocare immediatamente il professionista per un colloquio chiarificatore e ad attivare i protocolli di verifica interna previsti dal regolamento aziendale.