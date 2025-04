Fuochi d’artificio, Tutto quello che ho e Le Iene: chi ha vinto ieri 22 aprile

La programmazione tv di ieri sera 22 aprile 2025 ha avuto anche stavolta un vincitore tra la Rai e Mediaset. C’è infatti stata una sfida a colpi di ascolti, che ha portato uno di loro ad avere la meglio. La prima serata ha offerto ai telespettatori dei contenuti di intrattenimento, informazione e approfondimento. Su Rai 1 c’è ad esempio stato un episodio di Fuochi d’artificio con l’attrice Anna Losano come protagonista. La serie è andata in onda subito dopo lo speciale Porta a Porta con Bruno Vesta. Su Canale 5 è invece stata trasmessa la terza puntata di Tutto quello che ho, la fiction con Vanessa Incontrada, Marco Bonini e Ibrahima Gueye. Su Italia 1 non poteva invece mancare il nuovo episodio de Le Iene, durante il quale i telespettatori hanno potuto guardare l’intervista fatta da Giovanni Scifoni a Papa Francesco.

Rai o Mediaset? Chi ha avuto quindi la meglio nella prima serata di ieri? Ecco cosa dicono esattamente i dati Auditel.

Rai 1, Canale 5 o Italia 1: chi ha vinto?

Durante la serata di ieri 22 aprile, Rai 1 ha fatto uscire una nuova puntata della serie tv Fuochi d’Artificio con Anna Losano e Luca Charles Brucini. Questo prodotto televisivo è stato seguito da 1.590.000 spettatori con uno share pari al 9.1%. Canale 5 ha invece mandato in onda la terza puntata della fiction Tutto quello che ho che vede come protagonisti gli attori Vanessa Incontrada, Marco Bonini, Ibrahima Gueye, Antonella Attili, Daniela Glasgow e Edoardo Miulli. Questo appuntamento è stato visto da 2.749.000 spettatori e ha raggiunto uno share del 16.8%. Ci sono invece stati ottimi risultati per Le Iene su Italia 1, con un’intervista fatta a papa Francesco poco prima del ricovero. Questo momento così intenso ha registrato 1.793.000 spettatori e uno share del 13.6 %.

Ad avere la meglio durante la programmazione tv di ieri sera 22 aprile, è quindi stata la serie Tutto quello che ho, che tra l’altro subito ottenuto un grande successo su scala nazionale.

Tutti gli ascolti delle altre reti generaliste

A proposito delle altre reti generaliste, si può dire che Rai 2 ha trasmesso il film 18 regali, con Vittoria Puccini. La pellicola ha ottenuto la presenza di 713.000 spettatori con uno share pari al 4.1%. Rai 3 ha invece mandato in onda Mission, che è stato seguito da 520.000 spettatori con il 3% di share. E’ Sempre Cartabianca su Rete 4 ha invece interessato 782.000 spettatori (5.7% di share). Su La7 è andato in onda il programma di attualità DiMartedì che ha registrato 1.598.000 spettatori e il 9.8% di share. Su Tv8 c’è stata la messa in onda di Dinner Club, seguito da 286.000 spettatori con il 2.1% di share. Sul Nove Il Discorso del Re ha invece raggiunto 241.000 spettatori e l’1.4% di share.