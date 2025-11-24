I Funerali di Ornella Vanoni, Milano saluta la sua voce più iconica | La diretta TV

Milano si prepara a salutare una delle sue figure più amate, un’artista che ha attraversato settant’anni di musica e di vita pubblica lasciando un segno irripetibile. Oggi alle 14.45, nella chiesa di San Marco, nel cuore di Brera, si terranno i funerali di Ornella Vanoni, scomparsa venerdì all’età di 91 anni.

Per la città è lutto cittadino: un gesto che racconta il legame profondo tra la cantante e Milano, la città che lei stessa aveva amato, raccontato, criticato e difeso con quell’ironia elegante che l’ha sempre caratterizzata.

Ornella Vanoni, la camera ardente

La camera ardente, aperta al Piccolo Teatro Grassi, ha visto un lungo pellegrinaggio di oltre cinquemila persone in due giorni: la coda in queste ultime ore di apertura è lunghissima. Una fila interminabile che partiva da via Rovello e arrivava fino a piazza Cairoli, composta da cittadini comuni e volti noti dello spettacolo, della cultura e della politica. Un omaggio collettivo che testimonia quanto la sua voce, la sua personalità e la sua storia artistica siano entrate nell’immaginario di più generazioni.

Tra i primi ad aprire la fila il sindaco di Milano Beppe Sala; poi via via molti colleghi e amici, da Fiorella Mannoia a Cristiano Malgioglio, e poi ancora Arisa e Francesco Gabbani che aveva condiviso con lei il palco di Sanremo alcuni anni fa. E poi ancora Emma Marrone, Paolo Jannacci, Simona Ventura, Ambra Angiolini, Lella Costa, Gabriele Salvatores, Antonio Marras, e la senatrice a vita Liliana Segre, una delle sue amiche più care. Una presenza trasversale che racconta quanto Ornella fosse un punto di riferimento culturale e umano.

Quasi tutti saranno oggi anche ai funerali.

Chi era presente alla camera ardente

Il Piccolo Teatro è stato il luogo più simbolico possibile per darle l’ultimo saluto: lì Ornella Vanoni aveva mosso i primi passi nel mondo dello spettacolo e conosciuto il suo primo amore Giorgio Strehler, lì erano nate la sua carriera e il suo stile scenico, e lì, davanti al palco, la bara è stata accolta da applausi e fiori. Due grandi composizioni di girasoli, una ghirlanda di rose bianche e i gonfaloni del Comune e della Regione hanno incorniciato un momento carico di emozione.

Fabio Fazio,in serata ha dedicato l’intera puntata di Che tempo che fa che spesso la vedeva ospite alla sua memoria. Il sindaco Beppe Sala, entrando alla camera ardente, ha ricordato come Vanoni incarnasse “la voglia di essere liberi e non condizionati dal giudizio degli altri”. Ha poi confermato l’intenzione del Comune di trovare un modo permanente per onorarne la memoria.

La musica al funerale: Paolo Fresu esaudirà il suo desiderio

Un dettaglio particolarmente toccante riguarda la cerimonia di oggi. Paolo Fresu, tra i musicisti più vicini all’artista, ha confermato che suonerà durante le esequie, esaudendo un desiderio che Vanoni gli aveva espresso molti anni fa. La scelta del brano resta riservata, ma Fresu ha raccontato l’emozione di quel momento e il legame profondo che li univa, testimoniato anche dalla collaborazione in Argilla e dagli spettacoli condivisi.

Diretta TV dei funerali

La camera ardente chiuderà alle 13. L’ultimo saluto a Ornella Vanoni sarà trasmesso in diretta dalle 14.45. Diversi canali all-news seguiranno la cerimonia: Rete 4 ha annunciato una diretta di tuta la cerimonia con una edizione speciale del TG4. Numerose le finestre di aggiornamento anche nei programmi live del pomeriggio.

I funerali, pur nella loro riservatezza, saranno quindi accessibili a chiunque voglia accompagnare l’artista nel suo ultimo viaggio. Una partecipazione che rispecchia la natura pubblica e imponente del suo percorso, ma anche l’intimità con cui Vanoni aveva sempre condiviso emozioni, fragilità e forza creativa.

L’eredità artistica e umana

Ornella Vanoni lascia un patrimonio immenso: 112 lavori tra album, EP e raccolte, collaborazioni che hanno attraversato decenni e generi, e uno stile interpretativo riconoscibile come una firma. Figura libera, moderna, anticonvenzionale, capace di reinventarsi senza mai tradire se stessa. Un’altra grande perdita per la cultura nazionale e milanese in particolare dopo la scomparsa avvenuta qualche settimana fa di Giorgio Armani.