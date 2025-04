Funerali di Papa Francesco: data, orario e dove seguirli in tv

I funerali di Papa Francesco saranno seguiti in diretta in tutto il mondo. Ecco quando e a che ora avranno luogo

La morte di Papa Francesco ha colto in contropiede moltissimi fedeli cattolici di tutto il mondo, e non solo. Nonostante la sua salute fosse compromessa da diversi giorni, la notizia del suo decesso è stata inattesa.

Si tratta di un pontefice che in vita è stato molto amato, che si è mostrato vicino alla gente, attento ai bisognosi, aperto al dialogo. Ha tentato di portare avanti riforme all’interno della Curia romana, e i suoi insegnamenti resteranno nei cuori di chi li ha ascoltati.

Si è sempre posto in prima linea per la pace, facendo appelli affinché la guerra volgesse al termine in vari luoghi del mondo. Proprio una delle ultime frasi pronunciate prima di lasciare questa realtà terrestre, era stata:«Nessuna pace è possibile laddove non c’è libertà religiosa o dove non c’è libertà di pensiero e di parola e il rispetto delle opinioni altrui. Nessuna pace è possibile senza un vero disarmo!».

Papa Francesco è morto lo scorso lunedì, 21 aprile 2025 (Lunedì dell’Angelo), e la causa è stata un ictus cerebrale che lo ha portato dapprima al coma, e poi a un collasso cardiocircolatorio. Il Consiglio dei Ministri ha annunciato 5 giorni di lutto nazionale, fino al giorno in cui si terranno le esequie del pontefice.

Funerali di Papa Francesco: quando avranno luogo

Dopo la morte improvvisa del Papa, i palinsesti delle varie reti tv hanno visto diversi cambi di programmazione, per concedere spazio ad approfondimenti sulla vita di Bergoglio e sul suo operato, nei 12 anni di pontificato.

Diverse trasmissioni, peraltro, sono state posticipate. I funerali di Papa Francesco avranno luogo sabato prossimo, 26 aprile 2025 ore 10, in Piazza San Pietro, a Roma. Le emittenti nazionali e internazionali, trasmetteranno le esequie in diretta.

Nello specifico, su Rai Uno le trasmissioni avranno inizio dalle ore 8:30, con uno speciale Tg1. Allo stesso modo, i funerali saranno ripresi anche da RaiNews24 e Raiplay, in versione streaming online.

Su Canale 5, è previsto uno speciale Tg5 che comincerà a partire dalle ore 8:45, e che si concluderà intorno alle 13:30. Per quanto riguarda, invece, La7, sarà Enrico Mentana a seguire le esequie in diretta, nel corso del TgLa7.

I funerali del pontefice saranno trasmessi anche da Tv2000, dalle ore 9:10 con uno speciale dedicato a Bergoglio. Nel frattempo, in queste ore, c’è una fila molto lunga di fedeli, giunti a Roma, nella Basilica di San Pietro, per rendere omaggio al pontefice, e per entrare si possono arrivare ad aspettare 8 ore.