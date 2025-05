Fumata bianca, il Papa è stato eletto: programmazione tv stravolta

Il Conclave è iniziato ieri, mercoledì 7 maggio, al fine di nominare il nuovo Papa dopo la scomparsa di Papa Francesco. Il Pontefice è appena stato eletto e, nell’attesa di scoprire quale sia la sua identità, i palinsesti televisivi stanno preparando un cambio di programmazione in vista di questo evento così atteso.

Il piano della Rai in vista della fumata bianca

L’annuncio dell’Habemus Papam sta per avvenire e ad avere questo compito così importante sarà il cardinale Protodiacono. Nel frattempo, la Rai aveva già previsto una programmazione molto precisa per i prossimi giorni, ipotizzando che sarebbe appunto stato eletto il sostituto di Papa Francesco. Alle 18 c’è stata la fumata bianca dopo i due scrutini del pomeriggio, e il Tg1 ha preso subito la linea con la diretta dalla Città del Vaticano. La Vita in Diretta – con Alberto Matano – è stato quindi momentaneamente sospeso. Questa sera ci sarà inoltre uno speciale di Porta a Porta con Bruno Vespa, che commenterà il nuovo Papa con diversi ospiti.

Si pensa anche che il talent show Sognando Ballando con le Stelle – programmato per la prima serata di domani 9 maggio – possa essere posticipato per dare spazio alla notizia sull’elezione del nuovo Pontefice.

Cambio programmazione del palinsesto Mediaset

Per il momento non è ancora stato annunciato come il palinsesto Mediaset sta progettando il cambio programmazione. Si pensa però che i programmi possano essere slittati. Secondo i piani originali, su Canale 5 ci dovrebbe essere una nuova puntata de Lo Show dei Record con Gerry Scotti; su Rete 4 la serie tv The Host 2013; su Italia 1 il film Mission: Impossible con Tom Cruise.