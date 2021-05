L’attesa è ormai agli sgoccioli: dal 27 maggio 2021 i sei protagonisti di Friends saranno di nuovo insieme, di fronte alle telecamere, a 17 anni dal finale di serie (visto negli Stati Uniti da oltre 52 milioni di telespettatori). Friends: The Reunion è un vero e proprio evento tv, che in Italia arriverà in contemporanea con gli Stati Uniti grazie a Sky e Now.

Dopo aver annunciato, nei giorni scorsi, che l’episodio speciale (che vedrà il cast riunirsi negli studi in cui fu registrata la sit-com per dieci stagioni e di fronte ad un pubblico) sarebbe stato reso disponibile in Italia il 27 maggio , giorno in cui debutterà anche negli Stati Uniti su Hbo Max , Sky ha fornito nuovi dettagli sugli orari in cui lo speciale sarà distribuito.

Giovedì 27 maggio 2021, alle 09:00, l’episodio sarà disponibile in contemporanea con gli Stati Uniti, sia su Sky Atlantic, che on demand su Sky e su Now. Lo speciale sarà sottotitolato in italiano: chi vorrà, invece, vederlo (o rivederlo) in versione doppiata dovrà attendere le 21:15, quando sarà riproposto in italiano, appunto, sia su Sky Atlantic che su Sky Uno.

Lo speciale, poi, resterà ovviamente a disposizione online per l’on demand di Sky e per Now, permettendo così a chi non riuscirà a vederlo subito di recuperarlo in seguito. Previste anche delle repliche su Sky Atlantic: sempre giovedì alle 23:00, venerdì alle 13:15, sabato alle 19:20 e domenica alle 13:00.

Cosa sappiamo della reunion di Friends

Friends le foto della reunion su Sky e NOW il 27 maggio Guarda le altre 14 fotografie → Le informazioni sulla reunion di Friends sono quelle già comunicate nei giorni scorsi: Jennifer Aniston (Rachel), Courteney Cox (Monica), Lisa Kudrow (Phoebe), Matt LeBlanc (Joey), Matthew Perry (Chandler) e David Schwimmer (Ross), che dello speciale sono anche produttori esecutivi, si sono ritrovati allo Stage 24 di Burbank, dove hanno girato tutta la serie dal 1994 al 2004.

Al loro arrivo, hanno trovato il set interamente allestito: l’appartamento di Monica e Rachel, quello di Joey e Chandler ed il Central Perk li accoglieranno nuovamente per condividere ricordi, aneddoti e giocare sulla loro conoscenza della serie tv.

La reunion prevede anche un momento più intimo, in cui i sei protagonisti leggeranno alcune battute storiche dei loro personaggi, mentre di fronte ad un pubblico dal vivo e sul set che ricrea la mitica sigla, risponderanno alle domande di James Corden.

Oltre a loro, saranno presenti tramite alcuni interventi ospiti del calibro di David Beckham, Justin Bieber, i BTS, Cindy Crawford, Cara Delevingne, Lady Gaga, Kit Harington, Mindy Kaling e Malala Yousafzai.

Ritroveremo, poi, alcuni attori che hanno fatto parte della serie in alcuni ruoli visti nel corso delle stagioni: Elliott Gould (Jack, il padre di Ross e Monica), Larry Hankin (il signor Heckles, vicino di casa di Monica), Thomas Lennon (Randall, il gemello di mani di Joey), Christina Pickles (Judy, madre di Ross e Monica), Tom Selleck (Richard, fidanzato di Monica) e Reese Witherspoon (Jill, la sorella di Rachel). Ultimi ma non ultimi, da citare anche la presenza di James Michael Tyler (il mitico Gunther) e Maggie Wheeler (l’altrettanto mitica Janice).

La regia è di Ben Winston; a produrre anche i creatori della sit-com Marta Kauffman e David Crane ed il produttore esecutivo Kevin Bright.