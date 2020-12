Ve li ricordate i Fratelli in Affari Scott, ormai famosi grazie ai loro numerosi format che hanno coinvolto anche star hollywoodiane tra le quali Brad Pitt? Ebbene, uno di loro pare essersi innamorato di un’amatissima attrice canadese. Soltanto qualche giorno fa, in occasione delle festività natalizie, i due avrebbero confermato di fare coppia fissa da tempo nonostante i rumors circolassero già dall’anno scorso. Stiamo parlando di Jonathan Scott e Zooey Deschanel, protagonista femminile della seguitissima serie tv New Girl.

Avrete visto la serie, no? Lei dal cuore infranto approda in un nuovo appartamento con tre coinquilini uomini piuttosto bizzarri, che la ospitano trattandola da sorella. Insomma, una di quelle sit-com americane diventate ormai un cult anche qui, nonché visualizzatissime su Netflix. Ecco, proprio lei, la nostra Zooey Deschanel, ora fa coppia fissa con uno dei Fratelli in Affari di HGTV. A dare per primo lo scoop il magazine americano House Beautiful, che paparazzava la coppia da tempo. Le prime conferme erano arrivate già l’anno scorso quando i due si erano più volte immortalati in gruppo insieme sui loro rispettivi canali social, ora però l’annuncio ufficiale: foto di coppia natalizie… What else?

Ma non è tutto. Sempre secondo House Beautiful, i Fratelli in Affari avrebbero deciso di allontanarsi per un breve brevissimo periodo per lasciare spazio anche in tv alla nuova coppia formata da Jonathan e Zooey. Stiamo parlando di un vero e proprio nuovo programma per la tv, sempre inerente al mondo delle ristrutturazioni delle case così come i due Fratelli in Affari hanno sempre fatto, ma stavolta con una New Girl nel cast: Zooey, per l’appunto.

I due si sarebbero conosciuti lo scorso agosto 2019 durante le registrazioni di un programma televisivo americano, Karpool karaoke. Da quel momento non si sarebbero più lasciati, anche se per diverso tempo avrebbero cercato di mantenere la loro privacy. A chi più volte aveva scritto sui Social che tra loro l’amore fosse sbocciato da tempo, avevano risposto con il silenzio. Ora però è chiaro a tutti che anche Zooey Deschanel sia entrata … in Affari con i fratelli Scott. Come procederanno le cose tra i due? Tra quanto potremo assistere al loro nuovo show americano per la tv anche in Italia, magari proprio su HGTV?