Fratelli d’Italia, la Nazionale ruba la scena a tutti con il 43,8% di Share. Forbidden Fruit resta vicino al 12%. I dati Auditel del 26 marzo 2026

Italia-Irlanda del Nord è stato l’evento più visto della serata. La Nazionale di Calcio si è giocata l’accesso alla finale per arrivare al Mondiale. Ora manca l’ultimo tassello contro la Bosnia che ha eliminato il Galles. Questo i telespettatori lo sanno bene, ma in termini televisivi non conta il prossimo avversario. La platea non mancherà, in televisione e sugli spalti. Oltre 10 milioni di persone si sono collegate dalle proprie abitazioni, per non parlare delle visualizzazioni digitali.

La Nazionale c’è così come gli italiani che non mollano e garantiscono una vittoria netta, larga e imparagonabile a Raiuno con il 43,8% di Share. Il resto del palinsesto si adegua, Canale 5 – rete ammiraglia di Cologno Monzese – si accontenta dell’11,7% di Share con Forbidden Fruit. Riuscire a tenere i due milioni di utenti è già molto, forse tutto, in serate come quella trascorsa. Rai2 con Ore14Sera si attesta sul 2,2% di Share. Rai3 tiene bene con Splendida Cornice che guadagna il 6% di Share.

L’Italia batte tutti: gli Azzurri leader anche negli ascolti

La voglia di ridere non passa anche se in prima serata c’è la Nazionale che diventa, malgrado tutto, un concorrente agguerrito con cui fare i conti. Rete4 sceglie Dritto e Rovescio arrivando al 5,3% di Share, anche questa è una percentuale incoraggiante considerando il tipo di serata. Italia Uno si ferma al 5% di Share con un grande classico come The Day After Tomorrow. Piazzapulita tocca quota 6,5% di Share alzando ulteriormente l’asticella per Tommaso Cairo.

La7 non rinuncia all’approfondimento e alle inchieste. Gli affezionati premiano la costanza con una fidelizzazione più che solida. Tv8, il canale in chiaro di Sky, propone Il profumo del mosto selvatico all’1,4% di Share. Nove cresce con OnlyFun – Comico Show al 4% di Share. La Mummia – Il ritorno si accontenta dell’1,2% di Share. Rai4 sfiora l’1% con SWAT. The Miracle Club si ferma allo 0,8% di Share. TopCrime arriva all’1,2% di Share con Law&Order – Unità Speciale, mentre Pechino Express raggiunge l’1,5% su SkyUno.

Gerry Scotti tiene in access

La sfida in preserale tra Gerry Scotti e Stefano De Martino, con La Ruota della Fortuna e Affari Tuoi, arriva a una nuova fase. Quella in cui il gioco dei pacchi guadagna un turno di sosta grazie alla Nazionale che, però, penalizza la concorrenza di Mediaset. La Ruota della Fortuna arriva al 18,8% di Share. Una percentuale piuttosto alta, ma inferiore alle serate precedenti. Gli italiani erano con la testa e il telecomando al Gewiss Stadium di Bergamo. L’Italia chiamò e il pubblico rispose presente.