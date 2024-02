Fratelli di Crozza 2024: biglietti, imitazioni, diretta puntate, streaming

Fratelli di Crozza 2024 sul Nove: diretta, nuovi personaggi e come vedere in streaming il one man show del comico Maurizio Crozza.

Fratelli di Crozza è pronto a tornare anche nella stagione televisiva 2024 dopo una manciata di settimane dalla conclusione settima edizione, con l’ultima puntata andata in onda il 1° dicembre 2024. Il one man show di Maurizio Crozza continuerà a presidiare il venerdì sera del Nove a partire dal 23 febbraio 2024. Quella sul canale Discovery sarà l’ottava edizione del programma prodotto da ITV Movie, che precedentemente andava in onda su La7 con i titoli di Crozza Italia (2006-2009), Italialand (2009-2011), Crozza nel Paese delle meraviglie (2012-2016).

Al fianco dell’artista ci sarà come sempre la sua storica spalla, l’autore Andrea Zalone, oltre alla Silvano Belfiore Band.

Fratelli di Crozza 2024: quando va in onda

Il programma tornerà in onda da venerdì 23 febbraio 2024 alle 21:25 con diverse puntate (non è ancora noto il numero), per interrompersi come di consueto per una piccola pausa estiva e poi riprendere a settembre 2024. Come ogni anno, sarà previsto in palinsesto al venerdì in prime time sul Nove.

Fratelli di Crozza 2024: i personaggi

Ogni anno il comico genovese preannuncia i suoi nuovi personaggi attraverso un promo. Dopo una settima edizione che ha visto alternarsi le imitazioni di Giorgia Meloni, Vincenzo De Luca, Stefano Bonaccini e l’ex compagno del Presidente del Consiglio Andrea Giambruno, anche quest’anno Crozza è andato a pescare a piene mani tra i personaggi del momento e ha anticipato le esilaranti imitazioni del campione del tennis Jannik Sinner, concentrato sulla conquista dei prossimi obbiettivi.

Tra i nuovi personaggi c’è anche la regina di Rai 1 Mara Venier alle prese con un “nuovo” comunicato dell’Ad Rai dopo quanto accaduto poche settimane fa nella puntata di Domenica In in onda da Sanremo all’indomani della conclusione del Festival della canzone italiana:

Libertà di pensiero prima di tutto 🫢 #CrozzaVenier#FratelliDiCrozza torna da venerdì 23 febbraio alle 21:25 in prima TV sul @nove pic.twitter.com/xAbFkELgbX — Fratelli di Crozza (@fratellicrozza) February 13, 2024

Il comico genovese quest’anno ha preso di mira anche il Presidente degli Stati Uniti Joe Biden con i suoi problemini di memoria e un’elezione in arrivo che, quasi certamente, lo vedrà sfidare l’ex Presidente Donald Trump:

Il format di Maurizio Crozza

Fratelli di Crozza è prodotto da ITV Movie per Discovery Italia. È un programma di Maurizio Crozza, Andrea Zalone, Francesco Freyrie, Vittorio Grattarola, Alessandro Robecchi, Alessandro Giugliano, Claudio Fois e Gaspare Grammatico. La regia è di Massimo Fusi, scenografia di Marco Calzavara e fotografia di Daniele Savi.

Come vedere il programma in streaming

Lo show comico di Maurizio Crozza andrà in onda da fine febbraio 2024 sul canale Nove, ma sarà disponibile in streaming sulla piattaforma Discovery+ sia in livestreaming che al termine della messa in onda.

Fratelli di Crozza 2024, Youtube

Alcune clip del programma, dopo la messa in onda, sono caricate anche su Youtube, sul canale ufficiale di Nove. Per trovarle, basta andare sulla pagina, cliccare su Playlist e su Fratelli di Crozza | Nuova Stagione | 2024.

Fratelli di Crozza 2024: biglietti

Volete partecipare come pubblico alle dirette di Fratelli di Crozza? Per acquistare i biglietti basta andare su TicketOne a questo indirizzo o digitare nel motore di ricerca interno “Fratelli di Crozza” o “Fratelli di Crozza”. La diretta (dalle 19:00) avviene nei Soul Movie Studios di via Mestre 19 a Milano, ma i biglietti sono molto limitati. L’accesso è consentito ai maggiorenni di 16 anni e non è consentito eseguire la procedura di cambio nominativo sui biglietti una volta perfezionato l’acquisto.