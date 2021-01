Nello scontro tra Alberto (Cesare Bocci) e Nino (Nino Frassica), i due fratellastri protagonisti di Fratelli Caputo, s’intromette un nuovo personaggio, che arriva a Roccatella per portare scompiglio ad una situazione che, fin dalla prima puntata, si è rivelata caotica.

Nella terza puntata, in onda questa sera, 6 gennaio 2021 alle 21:20 su Canale 5, nel piccolo borgo siciliano arriva infatti Franca (Anna Teresa Rossini), pronta per un confronto finale con uno dei personaggi della serie. L’ultima puntata della fiction andrà in onda eccezionalmente venerdì prossimo, 8 gennaio.

Le anticipazioni della terza puntata di Fratelli Caputo

Nella terza puntata, mentre i protagonisti sono ancora alle prese con l’esproprio del terreno di Agata (Aurora Quattrocchi), a Roccatella arriva Franca, la madre di Alberto nonché la donna per cui Calogero ha lasciato Agata e Nino.

Lo scontro tra le due donne si fa subito acceso, coinvolgendo inevitabilmente anche i rispettivi figli, la cui tensione resta molto alta. In questo clima, però, Barbara (Giorgia Boni) continua a studiare con Simone (Giancarlo Commare) ed Andrea (Riccardo De Rinaldis) si fa convincere da Nino a partecipare ad un talent di canto.

Il clima cambia quando Agata rivela che Calogero le aveva chiesto di tornare in Sicilia da lei e dal figlio, ma la donna lo rifiutò: una notizia che avvicina i due fratelli. Ma durante uno spettacolo presentato da Nino e da Giacomo (Riccardo Antonaci), Agata chiede il confronto finale con Franca. Un confronto che pone fine alle loro schermaglie e che permette a Franca, il giorno successivo, di riappacificarsi con Alberto ed a Nino di fare pace con Agata.

Fratelli Caputo, streaming

E’ possibile vedere Fratelli Caputo in streaming sul sito ufficiale di Mediaset, e sull’app per smart tv, tablet e smartphone, mentre da domani si potrà vedere nella sezione “On demand”.