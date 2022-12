Due passi in replica nel giro di pochi mesi: già questa è una singolarità, che lo diventa ancora di più considerato che agli episodi mandati in onda, per ora, non c’è nessun seguito annunciato. È il caso di Fratelli Caputo, fiction andata in onda durante le festività natalizie 2020-2021 su Canale 5, che proprio in questi giorni lo sta replicando nei suoi pomeriggi.

La serie tv in quattro puntate da 100 minuti per l’occasione è stata suddivisa in otto episodi da 50 minuti l’uno, in onda da martedì scorso, 27 dicembre 2022, a giovedì 5 gennaio 2023 dalle 14:45 alle 15:40 (ovvero al posto di Uomini e Donne, che torna dal 9 gennaio).

Canale 5 Fratelli Caputo, se la sit-com italiana di una volta cerca di tornare (invano) alla ribalta Non è però la prima replica dell’anno della fiction prodotta da Ciao Ragazzi e da Rti: già ad agosto, infatti, Canale 5 aveva deciso di riproporre la prima stagione. In quell’occasione la collocazione era stata la prima serata, con quattro puntate trasmesse in altrettante settimane.

È raro che una fiction, tra l’altro recente, possa godere di due passaggi nell’arco dello stesso anno. Evidentemente Fratelli Caputo è risultata essere una serie molto familiare e divertente, con due protagonisti (Nino Frassica e Cesare Bocci, nei panni di due fratellastri) capaci di attirare una buona fetta di pubblico anche nelle riproposizioni. Così, dopo la replica estiva, è giunta anche quella natalizia.

Dicevamo, però, che la singolarità di questa scelta di palinsesto è amplificata dal fatto che, ad oggi, Fratelli Caputo 2 non è nei piani di produzione della fiction Mediaset, o almeno non è stata ancora annunciato. Questo nonostante la prima messa in onda, due anni fa, ottenne discreti risultati in termini di ascolto (la media è stata di 3 milioni di telespettatori, 13,2% di share) e nonostante le dichiarazioni di Sara D’Amario (interprete di Patrizia, la moglie di Alberto, il personaggio a cui dà volto Bocci), secondo cui il finale aperto della prima stagione serviva proprio a lanciare un seguito. Di Fratelli Caputo resta quindi sono questa stagione da vedere, con delle repliche che, perché no, potrebbero essere riproposte anche nel 2023, in estate, o anche su un altro canale Mediaset.