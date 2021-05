L’impronta nella storia lasciata dal Maestro Franco Battiato non deve andare dispersa. Alla notizia della sua morte arrivata nel primo mattino di oggi, 18 maggio 2021, sono immediatamente seguite le voci e le testimonianze commosse di chi ha conosciuto e vissuto l’Artista appieno.

Per quanto concerne le reti Rai, le trasmissioni che erano in diretta attorno alle 8:15/8:20 hanno dato la breaking news in tempo reale. A braccio, le interviste, gli approfondimenti e le teche Rai hanno fatto e faranno da collante ad un ricordo che si sta distribuendo lungo la giornata in tutte le reti del Servizio Pubblico.

Su Rai 1 Unomattina, Storie Italiane, I fatti vostri, E’ sempre mezzogiorno, Oggi è un altro giorno, così come I fatti vostri su Rai 2 hanno dato ampio spazio al ricordo di Battiato aprendo, di fatto, una staffetta.

Continueranno a farlo su Rai 1 anche La vita in diretta dalle 17:05, seguito da una clip di Techetecheté della durata di 5 minuti alle 18:30. Nella seconda serata sarà la volta di Porta a Porta dalle 23:45 e di Sottovoce, in terza serata.

Per Rai 3 alle 20 ci sarà una puntata speciale di Blob monotematica per il Maestro, mentre alle 20:20 sarà la volta di un intervento di Battiato ripreso da Che tempo che fa.

Le testate giornalistiche regionali stanno dando risalto con testimonianze riprese dai propri territori. Il Tgr Marche ad esempio ricorderà Battiato quando, negli anni 80, è stato direttore artistico della rassegna di musica “Il violino e la selce” di Fano. Il TgR Toscana mostrerà alcuni dei suoi concerti, il TgR Liguria trasmetterà un servizio in ricordo di Battiato nella loro regione con un commento da parte di Dori Ghezzi. Spazi anche dal TgR Campania e Piemonte.

Sui canali tematici, Rai 5 (al canale 23) proporrà alle 20.15 (e in replica domani, mercoledì 19 maggio, alle 18.30) il balletto Campi magnetici musicato da Franco Battiato su commissione del Maggio Musicale Fiorentino.

Su Rai Storia (canale 54) alle 22 sarà trasmesso Franco Battiato sei un essere speciale: immagini e filmati tratti dalle prestigiose teche Rai: interviste ed esibizioni. Il programma sarà replicato anche mercoledì 19 maggio alle 2, alle 19.35 e alle 23.10.

Anche le emittenti di Rai Radio si spalleggeranno per tutto il giorno con una programmazione dedicata sulle principali tre radio 1,2 e 3. Isoradio sta trasmettendo un brano di Franco Battiato ogni ora. Radio Techetè proporrà due contributi sonori negli spazi dedicati alla storia della radio e alla storia della Musica. Radio Tutta Italiana ricorderà il maestro con tre appuntamenti speciali di Profili della durata di 30 minuti, lo ha già fatto alle 12.30, ma si ripeterà alle 18.30, alle 22 e alle 3 del mattino, con la voce del Maestro e con le sue canzoni più amate.

Per il web: RaiCultura.it e Rai Play stanno dedicando le home page dei loro portali all’artista scomparso.

Infine, su tutte le reti Rai e per tutta la giornata sarà trasmesso un breve cartello di pochi secondi listato a lutto con su scritto “Grazie Maestro” affiancato dal volto dell’Artista scomparso oggi, martedì 18 maggio 2021.