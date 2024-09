Francia-Italia, stasera gli azzurri fanno il loro debutto nella UEFA Nations League 2024-2025: ecco dove vedere la partita in diretta tv.

Francia-Italia, Nations League 2024-2025: dove vedere in diretta tv la partita di stasera

Sono trascorsi più di due mesi dall’eliminazione dell’Italia contro la Svizzera agli ottavi di finale dei campionati europei che si sono svolti quest’estate e che si sono rivelati un fallimento per la nazionale azzurra allenata da Luciano Spalletti.

Rispetto ai 23 azzurri convocati per l’europeo, l’Italia si presenta all’edizione 2024-2025 della UEFA Nations League (dov’è inserita nel Gruppo 2 della Lega A insieme a Francia, Israele e Belgio) con diverse novità. Tra le convocazioni, infatti, troviamo Destiny Udogie del Tottenham, Caleb Okoli del Leicester, Sandro Tonali del Newcastle (di ritorno dopo la squalifica per scommesse sportive illecite), Samuele Ricci del Torino, Marco Brescianini dell’Atalanta e Moise Kean della Fiorentina.

La prima delle due partite che l’Italia affronterà dal 6 al 9 settembre vedrà la Francia come avversaria. La partita si giocherà al Parco dei Principi di Parigi.

L’Italia dovrebbe scendere in campo con Donnarumma in porta, difesa a tre con Di Lorenzo, Bastoni e Calafiori (ma non è escluso l’impiego dal primo minuto di Buongiorno e Gatti), centrocampo a 5 con Bellanova e Dimarco esterni, Frattesi e Tonali mezzale e Ricci centrocampista centrale (al suo posto, però, potrebbe partire Fagioli titolare) e coppia d’attacco composta da Retegui e Raspadori.

Nella formazione titolare della Francia, invece, potremmo trovare ben tre milanisti: Mike Maignan in porta, Theo Hernández terzino sinistro e il neo-acquisto Youssouf Fofana.

Di seguito, trovate tutti i dettagli su come seguire la partita in diretta tv.

Francia-Italia: dove vederla in tv

La partita tra Francia e Italia andrà in onda in prima serata su Rai 1.

Il calcio d’inizio sarà per le ore 20:45 mentre il collegamento avrà inizio alle ore 20:30, subito dopo il TG1. La telecronaca sarà a cura di Alberto Rimedio, con il commento tecnico di Lele Adani. A bordocampo, ci sarà Tiziana Alla mentre in studio, troveremo Alessandro Antinelli e Andrea Stramaccioni. Il match sarà visibile anche in streaming su RaiPlay.