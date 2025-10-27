Francesco Totti riscrive la storia con Ilary Blasi: dopo anni la sua verità

Francesco Totti e Ilary Blasi sono stati una coppia molto amata, entrambi famosi e popolari hanno sempre avuto un vasto seguito anche come marito e moglie. Il loro è stato un matrimonio felice, hanno dato vita ad una famiglia bellissima, e sono entrambi legati ai loro figli: Cristian, Chanel e Isabel. L’annuncio della separazione ha lasciato tutti perplessi: i due sono finiti al centro del gossip per diversi mesi e tra botta e risposta social, confronti, ripicche e liti in tribunale, oggi hanno solo rapporti finalizzati alla gestione dei figli. Sono legati ad altri partner e a quanto pare entrambi hanno ritrovato la serenità sentimentale.

Tuttavia la loro relazione ha fatto sognare i tifosi di calcio, ma anche i fans della showgirl. Tutto sembrava perfetto soprattutto all’inizio quando Totti, all’apice della carriera, non mancava di manifestare pubblicamente il suo amore per la conduttrice. Diversi i gesti che non sono passati inosservati e che fanno parte del loro vissuto personale. Gesti che sono stati condivisi pubblicamente e che hanno reso partecipi tutti coloro che li hanno sempre seguiti. Oggi però Totti ha fatto delle dichiarazioni inaspettate, rivelando una verità che nessuno poteva immaginare.

L’ex attaccante dell’As Roma ha infranto l’idea che i fans avevano del suo amore nei confronti dell’ex moglie, rinnegando uno dei momenti cult del loro vissuto. Ospite di Luca Toni per Prime Video Sport, Totti ha risposto al conduttore che gli ha ricordato quando in campo, dopo aver segnato contro la Lazio, ha mostrato la maglia “6 Unica“: una t-shirt che è passata alla storia e che per molti era dedicata proprio a Ilary Blasi, che a quanto pare era presente alla partita. Per tutti un gesto romantico, finalizzato a conquistare la giovane showgirl. Oggi l’immaginario collettivo ha subito un vero contraccolpo.

Francesco Totti: “Non era per Ilary”

Diretto e spontaneo come sempre Francesco Totti ha rivelato all’ex collega Toni che quella maglia non era dedicata a Ilary Blasi, ma era rivolta ad un altro amore della sua vita: la curva sud: “No, no. È un pensiero degli altri. Era riferito alla curva“. Lo ha poi inserito tra i momenti memorabili della sua vita sportiva: “La metto tra i momenti indimenticabili, però era per la curva. Lo rifarei? Certo, magari mi metterei un po’ meno in diagonale. Comunque sì, era riferito alla curva”.

Dopo 23 anni Totti riscrive la storia d’amore con Ilary Blasi. Come prevedibile la dichiarazione ha ricevuto diverse critiche sui social. Per molti il calciatore non è stata in grado di salvare i momenti felici del suo rapporto con la showgirl, cosa che quest’ultima non ha mai negato. L’ex calciatore è apparso ironico e a tratti imbarazzato, tuttavia ha appositamente evitato di citare l’ex moglie, e ha cercato di sdrammatizzare il momento sorridendo con l’amico Toni.

Francesco Totti: “Ho capito che non poteva esserci un addio al calcio”

L’attaccante della Roma ha poi ricordato il giorno dell’addio al calcio, un momento che porta nel cuore che ha condiviso con i tanti tifosi accorsi a salutarlo: “Ero convinto che avrei fatto una partita di addio, ma dopo le emozioni di quel giorno all’Olimpico ho capito che non ci sarebbe potuto essere un altro addio al calcio e alla Roma. Per me quella giornata è stata come un distaccamento tra madre e figlio”.

Totti ha ricordato che nei giorni che hanno preceduto quell’appuntamento all’Olimpico ha pianto e si sentiva solo e insicuro, si chiedeva come mai 25 anni erano passati così velocemente. In seguito ha compreso che certi legami non finiscono, si evolvono, crescono e cambiano, ma la lealtà di alcuni sentimenti resta tale per sempre.