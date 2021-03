A Domenica Live oggi pomeriggio, 14 marzo 2021, Barbara d’Urso ha ospitato Francesco Oppini con la sua fidanzata Cristina Tomasini e Alba Parietti. Al centro dell’intervista il percorso di Francesco all’interno della casa del Grande Fratello VIP e come la sua famiglia ha vissuto i 3 mesi del commentatore sportivo nel reality show.

La prima a parlare è Cristina, spesso tirata in ballo per le poche uscite pubbliche: “Ho sempre voluto rimanere un passo indietro rispetto a tutto. Io a livello social-mediatico non mi sono esposta più di tanto. Purtroppo non ci sono riuscita perché comunque i fan e i curiosi indagano sul rapporto tra me e Francesco” e sulla suocera, Alba Parietti: “E’ una donna che mi ha capito perfettamente”

La madre di Francesco è stata bersagliata sul web per le sue opinioni: “Mi sono ritrovata a piangere un giorno con Alfonso perché mi scrivevano di tutto nei social. Mi scrivevano che sono una mamma di m***a. Io volevo solo proteggere mio figlio e Cristina.”

Cristina spiega quali sono stati i momenti in cui lei si è sentita ferita da alcuni atteggiamenti del suo fidanzato:

Ad esempio non mi sono piaciuti gli atteggiamenti di Dayane verso Francesco, ho provato gelosia per il rapporto che si era creato con lei. Non l’ho attaccata direttamente, piuttosto ho aspettato che lui uscisse dalla casa per parlargli direttamente faccia a faccia.

La speciale amicizia di Oppini e Tommaso Zorzi. Cristina commenta: “Non ho ancora conosciuto personalmente Tommaso, l’ho solo sentito al telefono per un saluto ma c’era parecchio imbarazzo. Ci ha invitato per una cena, è comunque molto carino. Rispetto l’amicizia che c’è tra Tommaso e Francesco“.

Il matrimonio tra i due al momento non è in programma, diversamente da quanto vociferato negli ultimi tempi. Francesco prevede i fiori d’arancio dopo la convivenza e l’arrivo del figlio tanto desiderato da lui e da suo padre Franco che invia un videomessaggio: “Datevi da fare! Ora ho l’età per fare il nonno. Mi raccomando!”

Alessia Fabiani risponde a Francesco Oppini: “Non è vero che mi ha lasciato lui”

Nella casa del GF Oppini parlò di Alessia Fabiani affermando di esser stato lui a finire la storia. Lo smentisce la sua ex dai microfoni di Radio Cusano Campus:

Non è assolutamente vero che mi abbia lasciato lui, così come il fatto che gli lasciavo le rose in concessionario. Non ho mai comprato rose a nessuno. Mi fa strano che lui mi ha detto che non avrebbe mai fatto tv e invece si è contraddetto. Evidentemente voleva venir fuori in qualche modo.

Infine accenna ai rapporti con Alba Parietti: “Non è vero che avessi un brutto legame con lei”

A sua volta, la showgirl dalle pagine di Chi non sembra essere della stessa opinione: “Ho avuto i miei buoni motivi per non amarla. Ho avuto difficoltà a capirla, e poi mi chiedo il perché lei dopo il fidanzamento con mio figlio si è messa con il suo migliore amico” mentre in studio aggiunge: “La versione raccontata da Francesco? Io ricordo le cose esattamente come le ha dette lui”