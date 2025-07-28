Francesco Arca e Elisabetta Gregoraci, parte la querela dopo le foto insieme

Una decisione, presa evidentemente di comune accordo con famiglia e legali, che fa discutere il mondo del gossip italiano. Francesco Arca ha deciso di prendere le distanze in modo deciso dalle voci riportate dal settimanale Oggi in merito a una presunta relazione con Elisabetta Gregoraci. L’attore, che era stato protagonista di uno scoop pubblicato lo scorso 23 luglio, ha avviato un’azione legale per diffamazione, contestando fermamente l’articolo che lo ritraeva in un presunto legame sentimentale con la showgirl.

Le foto pubblicate dal giornale mostravano Arca e Gregoraci in atteggiamenti affettuosi durante una gita in barca a Pantelleria. Accompagnato dal titolo “Travolti da un’attrazione fatale”, l’articolo aveva suscitato una grande attenzione mediatica. Tuttavia, l’attore ha smentito categoricamente le affermazioni e si è rivolto al suo avvocato, Laura Sgrò, per avviare la querela.

Il chiarimento legale e la difesa dell’immagine

Nel comunicato stampa diffuso dal legale, si afferma che “tra il signor Francesco Arca e la signora Elisabetta Gregoraci non intercorre alcuna relazione sentimentale”. La difesa sottolinea che il legame tra i due è di lunga data, puramente amichevole e condiviso anche dalle rispettive famiglie. L’avvocato Sgrò ha inoltre dichiarato che le foto scattate durante la gita in barca non rivelano alcun comportamento romantico, come invece suggerito dal settimanale, ma sono frutto di un’interpretazione distorta.

Secondo il comunicato, le immagini, che ritraggono Arca insieme a una decina di persone, non giustificherebbero le affermazioni fatte dal giornale, che parlava di “scoppiata passione” e “simpatia scattata tra i due”. La difesa ha chiarito che la ricostruzione dell’articolo è priva di fondamento, e ha rimarcato che le foto non documentano alcun comportamento che possa giustificare tali conclusioni.

Nel suo comunicato, Arca ha messo in evidenza anche il danno che tali notizie possono arrecare alla sua reputazione e a quella della sua famiglia. L’attore, infatti, è felicemente legato alla compagna Irene Capuano dal 2014 e insieme hanno due figli piccoli. La pubblicazione di notizie infondate su una presunta relazione con Gregoraci è stata definita “un atto di sicura rilevanza penale” da parte del suo legale.

“Rappresentare fatti non veritieri e compromettenti per la vita delle persone, senza prove concrete e per mero profitto, è gravemente lesivo e merita azioni legali”, ha dichiarato Laura Sgrò. Arca, dunque, ha ribadito la sua intenzione di proseguire per vie legali per tutelare la sua famiglia e la propria immagine pubblica.