Francesca Valiani: chi è la moglie di Jovanotti

Stasera, martedì 11 febbraio 2025, durante la prima serata del ‘Festival di Sanremo 2025‘, Jovanotti sarà uno dei super ospiti più attesi sul palco dell’Ariston.

Tra i capisaldi del cantautore, la moglie Francesca Valiani. Dopo diversi anni di fidanzamento (si sono conosciuti nel 1994), il 6 settembre 2008, Jovanotti e Francesca Valiani sono convolati a nozze a Cortona, nella chiesa di Santa Maria Nuova. Tra gli invitati, la figlia Teresa (che ai tempi aveva 9 anni) e molti amici musicisti come Luca Carboni e Ligabue.

Conosciamola meglio:

Chi è Francesca Valiani, la moglie di Jovanotti? Età, lavoro, Instagram

Francesca Valiani è una fotografa toscana ed è nata a Cortona (in provincia di Arezzo). Ha 55 anni. E’ nata l’11 giugno 1969 sotto il segno dei Gemelli. Ha un profilo Instagram @fravaliani che, ad oggi, conta oltre 146mila followers.

Ha una figlia Teresa venuta al mondo il 13 dicembre 1998 sotto il segno del Sagittario. Oggi ha 26 anni

“È difficile creare una storia d’amore che continua a diventare? Io non lo so questo, proprio perché continua a diventare, per cui è difficile essere lapidari, dare una definizione. Posso dire che non è difficile, è bellissimo. Difficile non è la parola giusta, non la assocerei a un’esperienza come quella dell’amore. L’amore è una costruzione continua, è costruire e decostruire, imparare una cosa, e disimpararla. Ho disimparato a essere autoriferito, ho disimparato a essere solo, ho disimparato a non chiedere aiuto, a essere sicuro di me, sempre. E poi ho imparato l’altro universo che è il femminile, il femminile è il grande mistero, e io sono ammirato dal femminile, dall’intuito, dalla capacità di giudizio che hanno le donne e io non ho. Io lascio sempre tutto aperto, invece Francesca apre e chiude, mi insegna molte cose. Appartengo a lei, completamente, al cento per cento” ha dichiarato il Jova a Vanity Fair Stories nello scorso novembre 2024.