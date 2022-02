Francesca Michielin abbandona temporaneamente le vesti di cantante per trasformarsi in conduttrice. Dal 6 marzo condurrà Effetto Terra – Guida pratica per terrestri consapevoli, una nuova produzione che andrà in onda su Sky Nature e la piattaforma di streaming NOW. Al centro l’ecologia e la sostenibilità.

La Michielin ricoprirà il ruolo di una speciale intervistatrice, confrontandosi con sei esperti di clima e ambiente, con i quali converserà sui temi di maggiore attualità per quanto concerne la salvaguardia del Pianeta Terra e dei suoi equilibri vitali. Contemporaneamente saranno anche mostrate le modalità per arginare gli effetti negativi prodotto dall’uomo sull’ambiente.

Nelle sei puntate della serie Sky Original, Francesca Michielin avrà modo di approfondire alcune delle tematiche centrali nel dibattito odierno su ecologia e sostenibilità intraprendendo un viaggio che la porterà in alcuni dei luoghi simbolo della ricerca all’insegna di una nuova eco-sostenibilità e conoscere le persone, i progetti, i pensieri, e i sentieri da seguire e costruire per salvare il nostro pianeta.

Di Francesca Michielin si è parlato molto a inizio febbraio in quanto ha partecipato al Festival di Sanremo 2022 non di interprete bensì di direttrice di orchestra per l’amica e collega Emma Marrone nel brano Ogni volta è così. Il conduttore Amadeus ha omaggiato la direttrice con un mazzo di fiori come avviene per i cantanti in gara, ma la diretta interessata ha preferito dirottarli al primo violino dell’orchestra.

L’interprete, in gara all’Eurovision Song Contest 2016 con Nessun grado di separazione (No degree of separation) in seguito al rifiuto degli Stadio al Festival di Sanremo dello stesso anno, compare anche nel doc The Ferragnez in onda sulla piattaforma di streaming Prime Video.

Solo due giorni fa la cantante vincitrice di X Factor 2011 – la prima edizione in onda su Sky Uno – si è laureata al Conservatorio Agostino Steffani di Castelfranco Veneto in canto jazz con 110 e lode.