Francesca Fialdini rompe il silenzio su Andrea Delogu: come sta

Francesca Fialdini ha rilasciato un’interessante intervista La Stampa a cui ha parlato soprattutto della sua esperienza a Ballando con le stelle. Per tutti la conduttrice di Da noi a ruota libera è la rivelazione dell’edizione in corso e sin dalla prima esibizione è stata quotata alla vittoria. Ha sempre ricevuto voti molto alti, è stata promossa per il suo impegno e ha anche ricevuto l’approvazione di Selvaggia Lucarelli solitamente molto critica con i concorrenti in gara. Purtroppo la scorsa settimana Francesca è stata vittima di un incidente che potrebbe compromettere il suo percorso nel talent di ballo. Nonostante sia stata immediatamente soccorsa e medicata, non è ancora chiaro il suo futuro nel programma.

A La Stampa Francesca ha parlato delle emozioni provate in pista, emozioni che non si aspettava e di essere dispiaciuta dell’incidente che ha pregiudicato la sua esibizione. Inoltre è stata chiamata a commentare quanto successo a Andrea Delogu. Quest’ultima la scorsa settimana ha perso il fratello diciannovenne in un incidente stradale. Andrea era molto legata al giovane e la notizia l’ha travolta completamente. Tutti a Ballando con le stelle le hanno espresso la loro solidarietà e la stessa Milly Carlucci ha ribadito pubblicamente il suo affetto a Andrea.

Non è noto se la Delogu tornerà in pista e se proseguirà il suo percorso a Ballando con le stelle e per il momento non ci sono state comunicazioni ufficiali. Certo la situazione non è facile e nelle prossime ore verrà svelato il futuro della speaker. Francesca Fialdini ha rivelato come sta oggi Andrea, ha dichiarato di averla contattata e di averle dimostrato tutta la sua solidarietà.

Francesca Fialdini: “Andrea? L’ho chiamata”

La conduttrice di Da noi a ruota libera ha ammesso di aver sentito Andrea Delogu e ha rivelato di non averla chiamata, ma le ha mandato un messaggio, questo anche per dimostrarle maggiore rispetto per il tragico momento che sta vivendo: “Non l’ho chiamata, ma le ho scritto, facendo sentire la mia presenza, una scelta che spiega con la volontà di non risultare troppo invadente nei suoi confronti, in un momento delicato, dandole la libertà di rispondere o stare in silenzio”.

La Fialdini non ha rivelato se Andrea le ha risposto, ne tanto meno le ha chiesto come sta, domanda che considera inopportuna. Inoltre non sa se la Delogu sarà in pista sabato, così come non ha confermato se lei tornerà . Insomma le due conduttrici potrebbero lasciare entrambe Ballando con le stelle, e in quel caso Milly dovrebbe prendere diversi provvedimenti, anche se non è la prima volta che si trova davanti a situazioni così complicate.

Milly Carlucci, il messaggio commosso a Andrea Delogu

Milly Carlucci a nome di tutto il cast di Ballando con le stelle ha manifestato sin sa subito il suo cordoglio a Andrea Delogu. La conduttrice durante la puntata di sabato ha mandato un messaggio commosso alla concorrente, e le ha rivelato tutto il sostegno dello staff programma e anche del pubblico:

“Andrea, se sei davanti al televisore, o qualcuno potrà riportarti queste parole, quello che ti vogliamo dire è che non ci sono parole per lenire un dolore così grande, non abbiamo pretese di riuscirci. Però sappi che noi ti vogliamo un bene immenso, e ti aspettiamo a braccia aperte per tornare a farti sorridere. È per te, Andrea, da tutto il nostro pubblico e da tutti noi.”