Francesca Fialdini premiata nel nome di Margherita Hack: “Una donna libera, un esempio per le nostre ragazze” – Intervista

Francesca Fialdini ha ricevuto il Premio Margherita Hack alla Biennale Milano Art Expo. E mentre si prepara a debuttare stasera a Canzonissima nei “magnifici sette” di Milly Carlucci, racconta cosa l’ha colpita dell’astrofisica, cosa si porta da Ballando con le Stelle e perché preferisce “capire le persone che fare show”.

Francesca Fialdini ha ritirato ieri il Premio Margherita Hack alla Biennale Milano Art Expo, la rassegna internazionale ospitata a Palazzo Stampa di Soncino. Si tratta di uno degli eventi espositivi più importanti della stagione milanese: 287 artisti da oltre 60 paesi, un’edizione 2026 tutta dedicata all’universo femminile.

A consegnarle il riconoscimento il presidente Salvo Nugnes, davanti a una platea che l’ha accolta con calore. Questa sera l’attesissimo debutto su Rai 1 a Canzonissima nei panni di uno dei sette commentatori scelti da Milly Carlucci. Due appuntamenti ravvicinati che dicono molto del momento che la conduttrice sta vivendo. L’abbiamo incontrata a margine della cerimonia.

Francesca Fialdini e Margherita Hack

Quando ha ricevuto il riconoscimento, la prima cosa che ha detto è che avrebbe voluto intervistarla: “Le avrei chiesto tante cose: perché non credeva in Dio, e soprattutto quale posto occupano, secondo lei, le donne nell’Olimpo moderno.”

Hack. un’astrofisica di fama mondiale… “Eppure continuava ad andare in bicicletta, a prendersi cura dei suoi gatti, a non vivere una vita socialmente conforme. È stata un esempio grandissimo per chi cerca la fama e il successo a tutti i costi ma soprattutto credo sia stata un simbolo di libertà. Sono convinta che molte ragazze oggi abbiano bisogno di esempi così.”

Il premio arriva in un momento in cui la sua presenza televisiva cresce in modo trasversale. Ma lei tende a ridimensionare: “La cosa che conta per me è sempre la quotidianità ed è nelle cose che faccio. Quello che mi interessa è sempre la relazione con chi ho davanti, le domande che pongono non sono finalizzate a fare show ma sempre a capire le persone, ad ascoltare davvero. È lì che mi sento bene.”

Arriva Canzonissima

Canzonissima è arrivata in modo completamente inaspettato. Milly Carlucci l’ha chiamata in diretta durante Da noi… a Ruota Libera pochi giorni fa, e lei ha detto sì prima ancora di aver finito di capire cosa stesse accettando: “Poi però ci ho riflettuto, e ho capito che aveva senso.” Si tratta del secondo grande evento in prima serata dopo la presenza a Sanremo, per la verità eccellente, di poche settimane fa. Canzonissima è anche il primo grande appuntamento degli italiani con il varietà, con la musica, con i sentimenti messi in scena: “Credo che riproporla sia una scommessa intelligente. Non è solo un programma storico, un marchio riconoscibile. Dentro quel programma ci sono le nostre famiglie, da quelli che l’hanno vissuta, ai figli e ai nipoti. Io sono una nipote.”

Dal ballo alle canzoni

Stavolta non balla. La preparazione, racconta, è passata tutta dalla musica. Dal giorno in cui Milly la ha chiamata non ha smesso di cantare: “Le emozioni vengono fuori allo stesso modo. La rabbia, la nostalgia, la gioia — tutto passa dalla musica. Emozionarsi è la cosa più onesta che si possa fare in televisione.”

Le sue scelte musicali sono soprattutto italiane: “Gino Paoli, Celentano, Fiorella Mannoia, Lucio Dalla, Battisti, De Gregori. Tutta musica che racconta i sentimenti senza paura di esagerare”.

Da Ballando con le Stelle — dove è arrivata seconda nonostante la frattura di alcune costole — si porta una consapevolezza nuova. Non sapeva di poter fare una cosa del genere, fisicamente ed emotivamente. “Quando finisci e ti guardi indietro, capisci che le esperienze difficili sono quelle che ti cambiano di più. Tornare all’Auditorium Rai del Foro Italico per Canzonissima, dice, riaccende tutto”.

Il suo nome è circolato con insistenza in ottica Sanremo e Domenica In visto che sembra sempre più certo l’addio di Mara Venier allo storico contenitore festivo. La risposta più lucida arriva quando torna sul punto che le appartiene di più: “Io sento di essere nata per l’ascolto. Se mi metti un microfono in mano, la prima cosa che faccio è chiedere a una persona come si sente, cosa ha dentro. Chiamamolo giornalismo sociale: è lì che mi sento a casa.”

Di nuovo in onda

Poche ore dopo la fine di Canzonissima, Francesca Fialdini sarà di nuovo in onda con il suo Da Noi a ruota libera. Ospiti di domani Simona Izzo, attrice, doppiatrice, sceneggiatrice e regista, anche lei protagonista del programma di sabato sera, Vanessa Scalera, che è tornata a interpretare, sempre con grande successo, il sostituto procuratore di Matera Imma Tataranni, Elenoire Casalegno, conduttrice a attrice e Anna Mineo, 32enne della provincia di Palermo, nata con una grave patologia alla gamba sinistra e che sogna di correre alle Paralimpiadi di Los Angeles del 2028.