Francesca Fialdini e Nunzia De Girolamo, il dietrofront Rai: grandi manovre per l’Autunno 2025

Circolano le prime notizie in merito ai palinsesti Rai della prossima stagione Tv. Le grandi manovre per l’Autunno 2025 sono in corso e sicuramente daranno vita a dei cambiamenti eclatanti. Dal prime time alle fiction, ma anche la programmazione del weekend la dirigenza di rete ha intenzione di apportare alcune modifiche puntando sui volti accreditati presenti nella scuderia di Viale Mazzini. Le prime indiscrezioni che meritano attenzione riguardano il futuro professionale di Francesca Fialdini e Nunzia De Girolamo.

La Rai nell’ultime stagioni ha puntato sulle due conduttrici, che si sono rivelate vincenti. Francesc Fialdini è alla guida da Noi a ruota libera da diversi anni, il format segue a Domenica in e consegue dati d’ascolto rilevanti. Insieme a Mara Venier, la Fialdini riesce a tenere testa a Amici di Maria De Filippi e a Verissimo: due format di successo, consolidati e con un ampio seguito. La conduttrice veneta ha riferito in una recente intervista che sarà ancora alla guida del contenitore domenicale, ma il format sarà più corale, questo le permetterà di essere presente ma senza subire eccessive pressioni:

“Angelo Mellone, direttore Intrattenimento Day Time, mi ha chiesto di rifarla anche perché sarà il 50esimo anniversario del programma, Sarà una trasmissione corale, con una bella squadra, così che io sia anche un po’ alleggerita di tutto. Questo è quello che mi ha proposto la Rai e io sono totalmente d’accordo”. A quanto pare Francesca Fialdini sarà ancora alla guida del suo talk, la sua presenza nel pomeriggio domenicale è certa anche se non ancora ufficializzata.

Nunzia De Girolamo, nuova collocazione per Ciao Maschio

Diverso il futuro in Rai di Nunzia De Girolamo. La neo conduttrice, che ha conquistato ascolti rilevanti con il suo Ciao Maschio nonostante la fascia oraria della seconda serata, debutterà il sabato pomeriggio. Ciao Maschio verrà riadattato per il nuovo orario: una novità rilevante. Sembra che alla De Girolamo verrà affidato anche un altro programma che andrà in onda in seconda serata.

Elisa Isoardi occuperà la stessa fascia oraria di Sabato in diretta condotto da Emma D’Aquino, format che ha avuto una sola edizione. Il neo programma dell’ex volto di Linea Verde dovrebbe titolarsi A modo nostro, ma per il momento non ci sono dettagli sui contenuti del tipo di format. Nei prossimi giorni la Rai rivelerà tutte le novità del palinsesto della prossima stagione.

Palinsesti Rai 2025-26: le indiscrezioni

Da giorni circolano notizie sul nuovo palinsesto Rai della stagione autunno-inverno. Ci sono ovviamente grandi conferme come il ritorno di Ballando con le stelle, Affari Tuoi e i diversi programmi giornalistici. Confermate anche le fiction di successo: da Don Matteo a Blanca, ma anche Un Professore 3 e Doc-nelle tue mani.

Tutte serie che hanno reso alla Rai grandi risultati in fatto di share, spesso gli hanno fatto conquistare la prima serata e gli hanno fatto guadagnare notevoli introiti pubblicitari. Rai Fiction è tra le sezioni Rai di maggiore successo: ogni sua scelta si è rivelata vincente. Tra queste c’è sicuramente Gerri, serie originale che ha debuttato con la sua prima stagione e ha riscontrato sin da subito il favore del pubblico.