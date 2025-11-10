Francesca Fagnani e Adriana Pannitteri, il messaggio in codice che divide il web: “duello di stile” tra le due conduttrici

Sta circolando il gossip su Pannitteri e Fagnani, i due volti Rai che si starebbero sfidando “a colpi di stile”.

Entrambe protagoniste di Rai 2, Francesca Fagnani e Adriana Pannitteri si sfidano “a colpi di stile“. La prima è la conduttrice del programma di interviste Belve, la seconda volto storico di Tg2 Storie. Tanti racconti, numerosi ospiti ma anche due look che, in queste ultime ore, non stanno passando inosservati. Sul set di Belve, Fagnani è apparsa con un vestito a tubino di velluto nero firmato Schiaparelli, decorato da una vistosa serratura dorata. Un dettaglio impossibile da ignorare e che a molti è parso come una vera e propria sfida: una chiave che potrebbe infatti rappresentare l’identità del prossimo personaggio che accederà al suo universo di interviste e confessioni spinose.

Qualche giorno dopo, lo scorso 8 novembre, è arrivata una dedica alquanto inaspettata. Durante la conduzione del Tg2 Storie, Pannitteri ha invece sfoggiato un blazer dress bordeaux, dei collant scuri e una grande spilla a forma di chiave, posizionata sul petto in modo evidente. Coincidenza o messaggio in codice?

Fagnani vs Pannitteri: i commenti sul web

I social network sono improvvisamente esplosi in un turbine di ipotesi. “Stanno comunicando?” – ha scritto un utente. E ancora: “Casualità o segnale criptato?”, “È solo moda o c’è una metafora in atto?”. La rete si sta quindi dividendo tra chi sostiene che sia un “divertente scambio tra professioniste” e chi è invece convinto che le due giornaliste abbiano ingaggiato un elegante confronto simbolico.

“Quando la serratura incontra la chiave, nasce la provocazione più elegante della stagione” – si legge – “Fagnani ha scelto la serratura, Pannitteri la chiave. Il destino della moda è scritto in un gesto“. In queste ultime ore sta quindi circolando un interrogativo spontaneo: Pannitteri e Fagnani stanno davvero interagendo tramite un codice vestimentario? Solo le dirette interessate sono in grado di svelare la verità, che al momento non è ancora arrivata ma che potrebbe accendere le pagine del gossip.

Chi sono le due giornaliste Rai

Giornalista, scrittrice e conduttrice tv, Fagnani è diventata famosa soprattutto grazie al programma Belve, di cui è autrice e conduttrice e che va in onda su Rai 2. Nel corso della sua carriera, si è anche occupata di giornalismo d’inchiesta, trattando temi come la mafia, la criminalità organizzata e le carceri minorili. Ha inoltre avuto esperienze come inviata e opinionista.

Adriana Pannitteri ha invece condotto a lungo i notiziari del Tg1, ricoprendo anche il ruolo di inviata di cronaca. Al momento cura e conduce il programma Tg2 Storie su Rai 2.