Francesca Fagnani a Mediaset: colpaccio di Maria De Filippi per la finale di Tu Sì Que Vales

Francesca Fagnani approda a Mediaset. Il merito è di Maria De Filippi che ha chiamato la cronista per la finale di Tu Sì Que Vales. Le anticipazioni di Davide Maggio parlano di uno “scambio di convenevoli” dopo Belve.

Francesca Fagnani arriva a Mediaset. Ci ha pensato Maria De Filippi, secondo Davide Maggio, a sbaragliare la concorrenza. L’ultima puntata di Tu Sì Que Vales vedrà la cronista de La Stampa e conduttrice di Belve cimentarsi nella lypsinc battle. Parte del format che più diverte i telespettatori per quel che riguarda l’intero programma. La finale del concorso di talenti ha in serbo diverse sorprese.

La più attesa, però, riguarda proprio la presenza di Francesca Fagnani a Mediaset: un sodalizio riuscito grazie all’incontro che c’è stato fra Maria De Filippi e la giornalista in occasione di Belve. La conduttrice di Amici ha accettato volentieri di partecipare al programma Rai, facendo uno strappo alle regole vigenti rispetto alla concorrenza.

Francesca Fagnani a Mediaset

Lo stesso ora farà la Fagnani che, in molti, però vedrebbero bene anche lontano da Viale Mazzini. Questa ipotesi c’era fino a qualche mese fa. Si parlava addirittura di vedere la giornalista nuovamente sul Nove, contesto che conosce benissimo perché il programma Belve è partito proprio da quell’emittente. Nel tempo, poi, si è sistemato e ha trovato la propria dimensione. Viale Mazzini, inoltre, ha dato la possibilità alla giornalista di cimentarsi anche nel racconto del crimine.

La versione crime del programma cambia genere e si avvicina più al giornalismo d’inchiesta che la donna è abituata a proporre sul piano editoriale piuttosto che su quello televisivo. Tornando alla stretta attualità, però, la presenza a Mediaset potrebbe stuzzicare la fantasia degli appassionati. Il rapporto con Maria De Filippi è appena cominciato. Nel senso che il sodalizio professionale tra due cavalli di razza potrebbe portare alla creazione di altri contenuti specifici o momenti televisivi da valorizzare.

L’invito di Maria De Filippi

Francesca Fagnani, inoltre, conosce molto bene Mediaset. Proprio alla lypsinc battle ha partecipato una delle sue migliori amiche: la cantante Noemi. Veronica Scopelliti ha promosso il suo singolo in uscita qualche mese fa andando a trovare proprio Maria De Filippi durante la trasmissione del sabato sera. La cantante si è divertita a doppiare il celebre successo di Cochi e Renato “La canzone intelligente”, con la collaborazione di Sabrina Ferilli. In quel frangente Francesca Fagnani aveva apprezzato il numero da casa e parlandone con Noemi, entrambi vanno spesso allo stadio insieme, potrebbe essere nata questa suggestione.

Fagnani, dunque, si cimenterà nella stessa attività dell’amica cantante. Anche se sappiamo bene che, quando Maria De Filippi chiama, risulta difficile non rispondere presente. Quindi la presenza di Francesca Fagnani alla finale di Tu Sì Que Vales potrebbe essere interpretata anche come una sorta di “investitura” a Cologno Monzese. Le porte di Mediaset, per la giornalista, sono sempre aperte. Adesso si comincia con una partecipazione, il futuro potrebbe riservare altri tipi di sorprese.