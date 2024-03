16 marzo 1934: nasce a Napoli Francesca Lando. Nel 1994, 60 anni dopo, quando è ormai nota come Franca (coniugata) Leosini debutta su Rai 3 con Storie Maledette, programma diventato cult non solo per il contenuto – interviste impossibili a criminali in carcere, passati in giuducato -, ma soprattutto per il suo stile. Uno stile affinato negli anni, diventato l’oggetto stesso del programma tanto da cannibalizzare ormai le storie e gli intervistati, ma diventato un marchio di fabbrica.

Questo 2024, dunque, segna un doppio, importante anniversario: il primo è che Franca Leosini compie 90 anni (sì, lo so, non può essere vero) e questo è un caso in cui dire l’età di una signora non è una scortesia, ma una lode sperticata; il secondo, che Storie Maledette compie 30 anni. Una doppia festa che RaiPlay ha deciso di celebrare riproponendo la prima stagione del programma, in onda dal 19 settembre al 23 ottobre 1994.

Storie Maledette compie 30 anni

Le sei puntate tornate disponibili su RaiPlay propongono in apertura l’intervista a Filippo De Cristofaro, condannato all’ergastolo nel 1991 per l’omicidio di Annarita Curina, ritrovata morta nel giugno 1988 a 34 anni, skipper e proprietaria dell’Arx, un catamarano di 10 metri, l’Arx. Una storia che non è finita, dal momento che nel 2007 evaso, per la terza volta, nel 2017, quindi intercettato in Portogallo, ma poi scarcerato e ora latitante. Un caso perfetto per una eventuale nuova edizione di Storie Maledette, qualora fosse nnuovamente arrestato. L’ultima, invece, è l’intervista a Pino Pelosi, reo confesso – tra mille dubbi – e condannato per l’omicidio di Pier Paolo Pasolini nel novembre 1075: quella alla Leosini fu la sua prima intervista a vent’anni, quasi, dalla morte del regista. La replica di quella puntata, in occasione della morte di Pelosi, è stato uno dei pochi casi di riproposizione del programma sulla tv lineare.

Buon compleanno, Franca Leosini!

La prima stagione di Storie Maledette, dunque, è un regalo soprattutto per i fans della Leosini, una ‘community’ che si riconosce come ‘leosiners’, termine ormai registrato dalla Treccani. Su RaiPlay sono inoltre disponibili altri 27 casi, raccolte in una serie di collezione che ripercorre la storia del programma, la cui ultima stagione data 2020. E per chi vuole sapere che fine hanno fatto alcuni dei protagonisti delle Storie Maledette raccontate in 30 anni c’è Che fine ha fatto Baby Jane, sempre su RaiPlay. Noi ne approfittiamo per fare gli auguri a Franca Leosini, confidando in un suo ritorno.