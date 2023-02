Fosca Innocenti 3 ci sarà (ma sarà l’ultima stagione)

Il futuro di Fosca Innocenti sembra essere già segnato: no, non stiamo parlando di colpi di scena clamorosi dell’ultimo episodio della seconda stagione della fiction di Canale 5 con Vanessa Incontrada, ma della possibilità di un seguito. Perché sì, Fosca Innocenti 3 si farà.

A darne notizia, prima ancora dell’uscita degli episodi in onda in queste settimana, è stata la stessa Incontrada, in un’intervista a Tv Sorrisi e Canzoni. Rispondendo ad una domanda sul futuro della serie, l’attrice ha infatti confermato la produzione di una terza stagione, ma ha aggiunto anche dell’altro:

“Ci sarà, e sarà la stagione finale”.

Canale 5 Fosca Innocenti 2 conferma le sue intenzioni semplici: la recensione Fosca Innocenti 3 segnerà quindi la fine della serie tv con protagonista il vicequestore di Arezzo, dotata non solo di un intuito straordinario, ma anche di un olfatto particolare, che le permette di sentire particolari profumi sulle scene del crimine che le permettono di raccogliere ulteriori indizi utili per la risoluzione del caso.

Mediaset, insomma, ha voluto dare fiducia a Fosca Innocenti mettendo in cantiere una terza stagione prime ancora della messa in onda della seconda, garantendo così al progetto un inizio ed una conclusione. Nell’ultima stagione, oltre ai classici casi di puntata, scopriremo inevitabilmente quindi anche le sorti dei personaggi della serie: non solo di Fosca e della sua storia con Cosimo (Francesco Arca), ma anche della squadra della protagonista, formata da Giulia De Falco (Desirée Noferini), Rosa Lulli (Cecilia Dazzi), Pino Ricci (Francesco Leone) e dalla nuova arrivata, Rita Fiorucci (Caterina Signorini). Personaggi di cui abbiamo ovviamente seguito anche le vite private, tra amori e delusioni.

Prodotta da Massimo De Frate per Banijay Studios Italy, in co-produzione con Rti, la prima stagione della fiction (in onda l’anno scorso) aveva registrato numeri molto buoni per Canale 5, con 3,5 milioni di media (16,9% di share), in calo in questa seconda stagione: i primi tre episodi hanno registrato infatti una media di 2,5 milioni di telespettatori (15,1% di share).

Resta da chiare quando andrà in onda Fosca Innocenti 3: considerato che la terza stagione è stata confermata da tempo, la produzione -come avvenuto con la seconda- potrebbe iniziare molto previsto, per garantirne una messa in onda nei primi mesi del 2024.