Forum, chi è Camilla Mancini. Età, studi. dove vive, compagno, profilo instagram, papà Roberto

Forum, storico format Mediaset, accoglie nella sua famiglia un nuovo volto: Camilla Mancini. Giovane voluta da Barbara Palombelli come opinionista. La conduttrice sarebbe infatti rimasta piacevolmente sorpresa dalla giovane scrittrice, che nei suoi testi ha preso in esame alcuni temi d’attualità come il bullismo, le diversità e il percorso di accettazione. Camilla sarà tra gli ospiti fissi di Forum e porterà anche una ventata di novità al programma, che nell’ultime stagioni ha cercato di attirare anche un pubblico giovane parlando di argomenti contemporanei. Ma chi è Camilla?

Classe 1997, Camilla è l’ultimogenita di Federica Morelli e dell’ex CT della Nazionale italiana di calcio Roberto Mancini. Ha due fratelli più grandi e nonostante la separazione dei genitori, che è avvenuta nel 2015, ha un legame speciale sia con la madre che con il padre. Inoltre è molto affezionata ai fratelli che si sono sempre mostrati molto protettivi nei suoi confronti. L’infanzia di Camilla è stata caratterizzata dalla paura dell’esclusione e dalla diversità a causa di una paresi facciale presente sin dalla nascita. Evento verificatosi durante il parto a causa di alcune complicazioni.

Per Camilla non è stato facile affrontare la sua situazione, soprattutto da bambina, ma grazie all’aiuto della famiglia è riuscita a trasformare i timori in forza, seguendo un percorso di accettazione che l’ha portata a realizzarsi da più punti di vista. Oggi è una giovane donna affermata, che grazie alla scrittura è riuscita a condividere il suo vissuto: “Per anni ho combattuto una guerra contro ciò che vedevo allo specchio. Oggi, anche grazie alla scrittura, ha scoperto di non essere sola“. Ha dichiarato nel salotto di Francesca Fialdini Da Noi a ruota libera, dov’è lo scorso anno è stata ospite.

Camilla Mancini volto tv e scrittrice accreditata

Sei una farfalla edito nel 2024 è il primo libro di Camilla Mancini. L’anno successivo è uscito Libera di essere me, altro testo che ha avuto un immediato successo e diversi consensi della critica. La terzogenita dell’ex ct Mancini ama lo sport e condivide una serie di hobby con il padre e i fratelli. Ma è la scrittura ad appassionarla particolarmente. Ed è grazie ai suoi libri che la Palombelli le ha chiesto di presenziare a Forum come ospite fissa.

La giovane scrittrice ha spiegato sui social perché ha accettato la proposta della Palombelli: “Ho pensato che potesse essere una bella opportunità per farmi conoscere e parlare dei temi in cui credo fortemente. Forum è un programma che informa e dà spazio ai giovani: è stato questo a farmi dire ‘ci provo!’. La Camilla di qualche anno fa avrebbe detto di no per paura. Oggi invece dico sì”.

Camilla Mancini vita privata

Personaggio discreto e composto della vita privata di Camilla Mancini non si conosce molto. Ha un profilo Instagram molto attivo dove condivide momenti della sua quotidianità, come le vacanze con le amiche, ma non è noto se ha un fidanzato o è single. Non si sa neanche dove vive e quale studi ha fatto.

Tuttavia sembra essere molto legata alla sua nipotina Sofia, che compare spesso nei suoi post. Il legame fra le due è sincero e affettuoso e continuo. Sicuramente grazie all’imminente presenza in tv la popolarità social di Camilla aumenterà notevolmente questo permetterà di scoprire qualche altra info sul suo privato.