Formula 1, test Bahrain: il programma di giovedì 19 febbraio in tv su Sky Sport F1

Seconda delle tre giornate di test precampionato sul circuito di Sakhir, in Bahrain. Le monoposto del Mondiale 2026 tornano in pista oggi, giovedì 19 febbraio, con una sessione suddivisa in due blocchi: mattina dalle 8.00 alle 12.00, pausa, poi ripresa pomeridiana dalle 13.00 alle 17.00. Otto ore totali di lavoro per i dieci team, in vista dell’ultimo giorno di test di domani e dell’inizio ufficiale del campionato, fissato per l’8 marzo in Australia.

Formula 1, le prove in Bahrain

Il primo giorno di questa seconda sessione ha visto George Russell (Mercedes) firmare il miglior tempo in 1’33″459, davanti a Oscar Piastri (McLaren) e Charles Leclerc (Ferrari). La McLaren si conferma tra le vetture più attese, con Lando Norris che nella mattina di oggi ha già preso il comando della classifica tempi. Ferrari segue con attenzione: Lewis Hamilton ha girato pochissimo nelle prime ore, solo cinque giri, con la monoposto ferma ai box per un’ora. Il team ha però precisato che non ci sono problemi alla power unit.

Il ritorno di Verstappen

Grande attesa anche per la Red Bull, che oggi schiera Max Verstappen per l’intera giornata e ha portato in pista importanti novità aerodinamiche: nuova fiancata, nuovo cofano motore e nuovo fondo sulla RB22. La Mercedes ha invece confermato buoni progressi, con Kimi Antonelli che ha parlato della principale novità tecnica del 2026, ovvero la gestione delle partenze senza il sistema MGU-H, ora eliminato dal regolamento. In pista per la Ferrari in entrambe le sessioni di oggi Lewis Hamilton.

La nuova Formula 1 è anche questo: regole tecniche completamente rivoluzionate, sia per i telai che per le power unit, nel cambiamento regolamentare più radicale nella storia moderna della categoria. Un’occasione per rimescolere le carte, con team come Mercedes e McLaren che sembrano aver lavorato bene, mentre Ferrari insegue ancora il bilanciamento ideale.

Il programma tv di oggi, giovedì 19 febbraio

Diretta tv: Sky Sport F1 (canale 207), copertura integrale delle due sessioni dalle 8.00 alle 12.00 e dalle 13.00 alle 17.00.

Diretta streaming: NOW, per gli abbonati; diretta live anche su Skysport.it e sul canale YouTube ufficiale di Sky Sport.

I piloti in pista oggi

McLaren: Lando Norris (mattina), Oscar Piastri (pomeriggio)

Mercedes: George Russell (mattina), Kimi Antonelli (pomeriggio)

Red Bull: Max Verstappen (tutto il giorno)

Ferrari: Lewis Hamilton (tutto il giorno)

Williams: Alex Albon (tutto il giorno)

Racing Bulls: Liam Lawson (tutto il giorno)

Aston Martin: Fernando Alonso (tutto il giorno)

Haas: Ollie Bearman (mattina), Esteban Ocon (pomeriggio)

Audi: Gabriel Bortoleto (mattina), Nico Hülkenberg (pomeriggio)

Alpine: Franco Colapinto (tutto il giorno)

Cadillac: Valtteri Bottas (mattina), Sergio Perez (pomeriggio)