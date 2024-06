La Ferrari cerca riscatto dopo il disastroso Gran Premio del Canada di due settimane fa che ha visto Charles Leclerc e Carlos Sainz jr eliminati alla Q2 durante le qualifiche e ritirati durante la gara, il primo per problemi al motore e il secondo a causa di un incidente.

Sul circuito Gilles Villeneuve di Montréal, in una gara contraddistinta da pioggia e incidenti, Max Verstappen ha vinto il GP del Canada per il terzo anno consecutivo, inanellando la sesta vittoria in questo campionato. Da segnalare, anche la prestazione di Lando Narris, che si è piazzato al secondo posto per la terza volta in questa stagione.

La decima prova del campionato 2024 sarà il Gran Premio di Spagna che si correrà sul circuito di Catalogna a Montmeló, domenica 23 giugno.

La copertura del GP è affidata a Sky Sport, con le qualifiche e la gara che andranno in onda in differita, in chiaro, anche su TV8. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti di pre e post gara con Vicky Piria.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Formula 1, Gran Premio Spagna 2024: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP di Spagna 2024 per quanto riguarda Sky Sport.

Giovedì 20 giugno

Ore 14.30: conferenza stampa piloti

Ore 18.15: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 21 giugno

Ore 8.45: F1 Academy – Prove Libere

Ore 9.50: F3 – Prove Libere

Ore 11: F2 – Prove Libere

Ore 13.15: Paddock Live

Ore 13.30: F1 – Prove libere 1

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 14.55: F3 – Qualifiche

Ore 15.50: F2 – Qualifiche

Ore 16.45: Paddock Live

Ore 17: F1 – Prove libere 2

Ore 18: Paddock Live

Ore 18.25: F1 Academy – Qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live Show

Ore 19.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 22 giugno

Ore 10.35: F3 – Sprint Race

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove Libere 3

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 14.10: F2 – Sprint Race

Ore 15.15: Warm Up

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16: F1 – Qualifiche

Ore 17.15: Paddock Live

Ore 17.55: F1 Academy – Prima gara

Ore 19: Paddock Live Show

Domenica 23 giugno

Ore 8.45: F1 Academy – Seconda gara

Ore 10: F3 – Gara

Ore 11.30: F2 – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 19: Race Anatomy

Formula 1, Gran Premio Spagna 2024 su TV8

Il Gran Premio di Spagna 2024 sarà visibile anche su TV8.

Sabato 22 giugno, in differita, andranno in onda le qualifiche, precisamente a partire dalle ore 18:30.

Sempre in differita ma alle ore 18, domenica 23, invece, andrà in onda la gara.

Formula 1 2024: classifica

Dopo i primi nove gran premi, Max Verstappen, campione del mondo in carica, guida la classifica piloti con 194 punti. Al secondo posto, troviamo Charles Leclerc, con 138 punti. In terza posizione, invece, c’è Lando Norris, con 131 punti. L’altro ferrarista, Carlos Sainz Jr., invece, si trova al quarto posto in classifica con 108 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull è prima con 301 punti, seguita dalla Ferrari con 252 punti. Al terzo posto, troviamo la McLaren con 212 punti.