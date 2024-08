Dal 22 al 25 agosto 2024, torna la Formula 1 con la quindicesima prova di questa stagione, il Gran Premio d’Olanda, che si disputerà sul Circuito di Zandvoort.

L’ultimo Gran Premio di questa stagione si è disputato circa un mese fa, in Belgio, sul circuito di Spa che ha visto il centocinquantesimo successo ottenuto in carriera da Lewis Hamilton, al suo secondo successo stagionale. Ad arrivare primo al traguardo, però, per la precisione, è stato il compagno di scuderia di Hamilton, George Russell, che però è stato squalificato dalla classifica finale in quanto la sua vettura non rispettava il peso minimo secondo il regolamento tecnico. Con la squalifica di Russell, Charles Leclerc è tornato sul podio con la sua Ferrari, per la prima volta dopo la vittoria ottenuta a Monte Carlo.

Tornando al GP d’Olanda, la quindicesima prova del mondiale 2024 andrà in onda, come di consueto, interamente su Sky Sport, con le Qualifiche e la Gara che, però, verranno trasmesse anche in differita su TV8. Le telecronache saranno a cura di Carlo Vanzini e Marc Gené, con Roberto Chinchero insider ai box. Davide Camicioli, invece, condurrà gli approfondimenti pre e post gara insieme a Vicky Piria.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Formula 1, Gran Premio Olanda 2024: orari e dirette

Di seguito, trovate la programmazione del GP d’Olanda 2024 di F1 (e anche di F1 Academy e Porsche Supercup) per quanto riguarda Sky Sport.

Giovedì 22 agosto

Ore 13.30: conferenza stampa piloti

Ore 17.45: Paddock Live Pit Walk

Venerdì 23 agosto

Ore 10.05: F1 Academy – Prove libere 1

Ore 12.15: Paddock Live

Ore 12.30: F1 – Prove libere 1

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 13.55: Porsche Supercup – Prove libere

Ore 15.45: Paddock Live

Ore 16: F1 – Prove libere 2

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.25: F1 Academy – Prove libere 2

Ore 18.15: Paddock Live

Ore 18.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Sabato 24 agosto

Ore 10.10: F1 Academy – Qualifiche

Ore 11.15: Paddock Live

Ore 11.30: F1 – Prove libere 3

Ore 12.30: Paddock Live

Ore 12.55: Porsche Supercup – Qualifiche

Ore 14.15 Warm Up

Ore 14.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Qualifiche

Ore 16.15: Paddock Live

Ore 17: F1 Academy – Gara 1

Ore 18: Paddock Live Show

Domenica 25 agosto

Ore 10.35: F1 Academy – Gara 2

Ore 11.50: Porsche Supercup – Gara

Ore 13.30: Paddock Live

Ore 15: F1 – Gara

Ore 17: Paddock Live

Ore 17.30: Debriefing

Ore 18: Notebook

Ore 18.15: Race Anatomy

Formula 1, Gran Premio Olanda 2024 su TV8

Il Gran Premio d’Olanda 2024 sarà visibile anche su TV8.

Sabato 24 agosto, in differita, andranno in onda le Qualifiche, a partire dalle ore 18:30 (il Paddock pre-Qualifiche andrà in onda alle ore 18 mentre il Paddock Post-Qualifiche, alle ore 19:45).

Domenica 25 agosto, invece, sempre in differita e a partire dalle ore 18, andrà in onda la Gara (il Paddock pre-Gara andrà in onda alle ore 16:30 mentre il Paddock Post-Gara, alle ore 20).

Formula 1 2024: classifica

Dopo quattordici gran premi, Max Verstappen della Red Bull si trova sempre in testa alla classifica piloti con 277 punti. Al secondo posto, c’è Lando Norris della McLaren con 199 punti. Charles Leclerc della Ferrari, invece, è in terza posizione con 177 punti.

Nella classifica costruttori, invece, la Red Bull è prima con 408 punti, seguita dalla McLaren con 366 punti. Al terzo posto, c’è la Ferrari con 345 punti.