Dopo una settimana dalla prima prova, torna il campionato mondiale di Formula 1 con il Gran Premio dell’Arabia Saudita 2024 che si correrà al Jeddah Corniche Circuit di Gedda.

Il Gran Premio del Bahrain, che si è corso durante lo scorso fine settimana, ha visto la vittoria del campione del mondo in carica Max Verstappen e la doppietta della Red Bull grazie al secondo posto ottenuto da Sergio Pérez. Le Ferrari, invece, si sono classificate al terzo e al quarto posto, rispettivamente con Carlos Sainz Jr. e Charles Leclerc.

Tutto il weekend di F1 sarà visibile in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport F1 e Sky Sport 4K (e in streaming su NOW) e in differita in chiaro su TV8.

Di seguito, trovate tutti i dettagli.

Perché il Gran Premio di Formula 1 in Arabia Saudita si corre di sabato?

Il Gran Premio di Formula 1 di Arabia Saudita si correrà di sabato per rispettare il periodo del Ramadan che inizierà precisamente domenica 10 marzo.

Per questo motivo, anche la prima prova di questo mondiale, il GP dei Bahrain, si è tenuta di sabato perché, per regolamento, deve trascorrere almeno una settimana tra una gara e l’altra.

Formula 1, Gran Premio Arabia Saudita 2024: orari e dirette

Di seguito, trovate tutti gli appuntamenti di questo fine settimana, riguardanti la Formula 1 e anche la Formula 2 e la Formula 3, in onda in diretta su Sky Sport F1, Sky Sport Uno e in streaming su NOW.

Mercoledì 6 marzo

Ore 15.30: conferenza stampa piloti

Ore 19: Paddock Live Pit Walk

Giovedì 7 marzo

Ore 10.50: F2 – Prove Libere

Ore 12: F1 Academy – prove libere

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 1

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 15.55: F2 – Qualifiche

Ore 17.45: Paddock Live

Ore 18: F1 – prove libere 2

Ore 19: Paddock Live

Ore 19.25: F1 Academy – qualifiche

Ore 20.15: Paddock Live Show

Ore 20.45: conferenza stampa Team Principal (differita)

Venerdì 8 marzo

Ore 13.05: F1 Academy – First Race

Ore 14: F2 Chasing the dream

Ore 14.15: Paddock Live

Ore 14.30: F1 – prove libere 3

Ore 15.30: Paddock Live

Ore 16.05: F2 – sprint race

Ore 17.15: Warm Up

Ore 17.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – qualifiche

Ore 19.15: Paddock Live

Ore 19.45: Paddock Live Show

Sabato 9 marzo

Ore 13: F1 Academy – Second Race

Ore 14.20: F2 – Feature Race

Ore 16.30: Paddock Live

Ore 18: F1 – gara

Ore 20: Paddock Live

Ore 20.30: Debriefing

Ore 22: Race Anatomy

Formula 1, Gran Premio Arabia Saudita 2024 su TV8

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita sarà visibile anche in differita e in chiaro su TV8.

Si parte, venerdì 8 marzo alle ore 22 con le qualifiche in differita, con lo studio pre-qualifiche dalle ore 21:30. La differita della gara, invece, andrà in onda sabato 9 marzo in prima serata alle ore 21:30, con gli studi pre-gara dalle ore 20:15.