Sprint e qualifiche live da San Paolo: McLaren in gran forma, Ferrari in cerca di risposte. Tutto il programma e dove vederlo.

Formula 1, GP del Brasile 2025 a Interlagos: orari, diretta TV e streaming su Sky e TV8

La Formula 1 torna a Interlagos per il Gran Premio del Brasile, ventunesimo appuntamento del Mondiale 2025. Una tappa iconica e spesso imprevedibile, che arriva nel pieno della lotta per il titolo tra Max Verstappen e Lando Norris, con Oscar Piastri in agguato e le Ferrari costrette a inseguire.

Formula 1, si corre a Interlagos

A San Paolo, la Red Bull cerca di consolidare il primato, ma le McLaren apparse dominanti nelle ultime prove libere si dimostrano come sempre estremamente competitive. Per le Ferrari è tutto un altro discorso: Charles Leclerc e Carlos Sainz proveranno a risollevare il fine settimana dopo un venerdì difficile, con un assetto ancora lontano dalla perfezione. I

n casa Mercedes, Lewis Hamilton ha ammesso che si tratta di una stagione di transizione, ma guarda già al 2026, mentre il giovane Kimi Antonelli continua ad accumulare esperienza e fiducia. Il circuito di Interlagos, breve e tecnico, si conferma uno dei più spettacolari dell’anno, dove la variabile meteo può cambiare tutto in pochi minuti.

Sprint e qualifiche: il sabato di fuoco a Interlagos

Oggi la giornata offre un programma ricchissimo: alle 15.00 si correrà la Sprint Race sulla distanza di 24 giri, con punti in palio per i primi otto classificati (8 al vincitore, poi 7, 6 e così via). Sarà un antipasto di grande intensità, che potrà influenzare anche le strategie della gara domenicale. Norris è in pole davanti ad Antonelli con Piastri e Russell subito dietro. Verstappen è sesto, Leclerc solo ottavo, Hamilton 11esimo.

A seguire, dalle 19.00, spazio alle qualifiche ufficiali, che definiranno la griglia di partenza del Gran Premio del Brasile in programma domani. L’attesa è tutta per un nuovo duello tra Norris e Verstappen, con la speranza che la Ferrari ritrovi brillantezza sul giro secco. Interlagos, come spesso accade, promette emozioni e sorprese, con un pubblico brasiliano che trasforma ogni weekend in una festa di colori e passione.

Dove vedere il GP del Brasile 2025 in TV e streaming

La Sprint e le qualifiche saranno trasmesse in diretta su Sky Sport F1 (canale 207) e Sky Sport 4K, con la Sprint visibile anche su Sky Sport Uno. In chiaro, l’intero programma del sabato sarà trasmesso su TV8 HD e in streaming gratuito su tv8.it.

Per gli abbonati Sky, le sessioni saranno disponibili anche su Sky Go e NOW.