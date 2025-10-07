Forbidden Fruit: Zeynep all’altare, ma il suo sposo non è Alihan. Il clamoroso colpo di scena

Forbidden Fruit è tra le soap turche di maggiore successo, va in onda subito dopo Beautiful e ha un vasto seguito di pubblico. Passioni, intrighi, verità non dette sono gli ingredienti di questa serie, che sin dal debutto si è rivelata un successo. E se nelle puntate in onda in Italia Zeynep ha appena conosciuto Dundar, negli episodi turchi i due sono già molto intimi. Le anticipazioni che arrivano da Istanbul rivelano infatti che ci sarà un colpo di scena clamoroso: Zeynep si sposerà, ma non con Alhan. Ecco cosa succede.

Yildiz ruba il telefono a Ender per paura che faccia sentire un audio a Halit dove rivela che ha tentato di mandare all’aria il matrimonio di Zehra e Kemal. Mentre cerca il messaggio che potrebbe causarle diversi problemi si imbatte in una foto che rivela che Alihan è andato a letto con Ender. Un’immagine inaspettata che è destinata a cambiare la trama della dizi. Così Yldiz decide di rendere noto a Zeynep quanto ha scoperto e questo provoca una reazione nella giovane che decide di allontanarsi da Alihan.

Zeynep si avvicinerà ancora di più a Dundar, con cui già sta fingendo di essere fidanzata. Lo scatto conferma che Alihan e Ender hanno consumato il matrimonio e Zeynep si sente ancora più tradita, è un momento difficile per lei che ha sempre creduto che l’uomo che ama le stesse dicendo la verità. Tuttavia gli scatti sono frutto del raggiro di Ender che non han nessuna intenzione di lasciare libero l’ex marito, soprattutto perché vuole sposare Zeynep. Riuscirà nel piano di separarli?

Zeynep delusa sposa Dundar

Le anticipazioni turche rivelano che Zeynep delusa dal comportamento di Alihan decide di fare una proposta di matrimonio a Dundar, con cui da giorni finge di avere una relazione. Una proposta che sorprende il giovane, e che è finalizzata ad avere una reazione da Alihan. I due convoleranno davvero a nozze? Inizialmente il giovane, che è innamorato di Zeynep, dirà di si ma poi temerà di essere un ripiego e le chiederà perché lo vuole sposare.

Zeynep gli spiegherà di aver rinunciato all’amore per Alihan, di non voler più combattere e desiderare una storia che le dia serenità e tranquillità. Un equilibrio sentimentale che ha trovato solo con lui. Dundar crederà alle parole di Zeynep e accetterà di sposarla. In seguito le regalerà un anello ad un evento a cui sarà presente anche Alihan che assisterà a tutta la scena impietrito.

Alihan impedirà a Zeynep di sposarsi?

Sorpreso e stupito Alihan resterà senza parole quando scoprirà che la donna che ama vuole sposarsi. Una decisione quella di Zeynep che lo lascerà attonito e che inizialmente lo troverà impreparato. L’uomo riuscirà ad impedire le nozze e a riconquistare la sua amata? Per ora le anticipazioni turche non rivelano dettagli in merito, ma a quanto pare non mancheranno i colpi di scena.

Alihan infatti prenderà atto anche dei raggiri dell’ex moglie per allontanarlo da Zeynep e si renderà conto di quante bugie sono state dette. Insomma le prossime puntate saranno caratterizzate da diverse svolte che caratterizzeranno la trama dell’amata dizi turca.