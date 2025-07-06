Forbidden Fruit, trame turche: Zeynep fa una scoperta choc

Forbidden Fruit è la nuova soap turca in onda su Canale 5 composta da 6 stagioni. Scelta da dirigenti Mediaset per il palinsesto estivo, e mandata in onda al posto di Tradimento, che tornerà con il gran finale di stagione subito dopo l’Estate. La scelta di sospendere Tradimento non è piaciuta al pubblico che ha protestato animatamente sui social, la contestazione però non ha fatto cambiare idea ai dirigenti del Biscione.

Il debutto di Forbidden Fruit è stato positivo. I telespettatori si sono appassionati sin da subito alla serie che ha una trama vivace e appassionata. Intrighi, amori, tradimenti sono solo alcuni degli ingredienti che rendono vincente questa soap. Il filone delle serie made in Istanbul continua ad essere un punto fermo per Mediaset che negli ultimi tempi ha ottenuto ascolti rilevanti proprio grazie alle soap turche. Protagoniste di Forbidden Fruit due sorelle, Yldiz e Zeynap, molto legate, ma diverse fra loro.

Zeynap è posata e lavora in una società come impiegata e l’arrivo del nuovo capo sconvolge la sua quotidianità e le far perdere alcune dei suoi punti fermi, mentre Yldiz è più fantasiosa e istintiva e lavora come cameriera, ma è determinata a realizzare tutti i suoi sogni. Le anticipazione delle prossime puntate rivelano che Zeynep farà una scoperta choc. Ecco cosa succederà e come riuscirà a gestire la particolare situazione.

Forbidden Fruit, Zeynep ingannata da Alihan

Alihan ha rilevato l’azienda dove lavora Zeynep e ora l’uomo, decisamente molto affascinante, è il suo nuovo capo. L’imprenditore manifesta sin da subito una particolare attenzione per la sua dipendente tanto che di nascosto le aumento pure lo stipendio. In seguito la coinvolge in diversi eventi e progetti e questo permette ai due di trascorre del tempo insieme per conoscersi meglio. Zeynep però esita a lasciarsi andare e teme che Alihan voglia ingannarla e raggirarla.

Nonostante l’intesa fra i due, Zeynep fa una scoperta scioccante che la lascia senza parole: viene a sapere che Alihan è in procinto di sposare la fidanzata Lal Uzun che sono una coppia da diverso tempo e spesso hanno monopolizzato i magazine di cronaca rosa. Il che rende la relazione di dominio pubblico. Per non affrontare Alihan, Zeynap non va in ufficio e si finge malata ma l’imprenditore piomba a casa sua e la sorprende baciandola sulle labbra.

Alihan propone un accordo a Zeynep

Zeynep vuole limitare i contatti con Alihan, e quest’ultimo le promette di starle lontano solo se accetterà un suo accordo. Le propone un gioco, che la giovane vince. A questo punto l’imprenditore chiede aiuto al suo amico Hakan Kurtuluş che con un raggiro chiede a Zeynep di andare a ritirare dei documenti sull’aereo dell’azienda. Una volta sul veicolo la giovane trova Alihan che la costringe a partire con lui.

Alihan è molto coinvolto e vuole trascorrere del tempo con Zeynep per conoscerla meglio. La dipendente cederà al corteggiamento? O saprà resistere al fascino del suo capo? Gli spoiler per ora non rivelano altre informazioni.