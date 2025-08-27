Forbidden Fruit trame 2^ stagione, un matrimonio segreto finisce in tragedia

Forbidden Fruit, che cosa accadrà nel corso della seconda stagione. Un matrimonio top secret con epilogo tragico.Cresce sempre di più l’attesa, nonché la più viva e pungente curiosità, di sapere che cosa ci riserverà la seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit che, sondaggi alla mano, sta piacendo tantissimo anche a molte giovanissime. Se la

Forbidden Fruit, che cosa accadrà nel corso della seconda stagione. Un matrimonio top secret con epilogo tragico.

Cresce sempre di più l’attesa, nonché la più viva e pungente curiosità, di sapere che cosa ci riserverà la seconda stagione della soap turca Forbidden Fruit che, sondaggi alla mano, sta piacendo tantissimo anche a molte giovanissime. Se la serie ci ha ormai abituati a repentini colpi di scena nel suo primo atto, prepariamoci a viverne molti altri nonché ben più forti di quelli già visti.

Non per nulla, come le anticipazioni turche ci rivelano, di tutto ciò ne avremo a disposizione a iosa nel corso della seconda stagione che sarà trasmessa a Settembre sempre dalle Reti Mediaset che, negli ultimi anni, hanno deciso di puntare maggiormente, visti gli ottimi consensi ottenuti presso il grande pubblico, su prodotti turchi.

Adesso, ritornando a Forbidden Fruit 2 si parla di un matrimonio segreto. E qui i più romantici inizieranno a festeggiare e a sognare ad occhi aperti. Peccato che, ve lo diciamo fin da ora, la sua realizzazione nonché conclusione non saranno affatto delle migliori. Difatti finirà in una super tragedia. Ergo, non ci resta che preparare i fazzoletti oltre che i popcorn.

Forbidden Fruit 2, matrimonio con tragedia annessa

Cominciamo con il dire che la sete di vendetta di Alihan contro Halit non si placherà nemmeno di una virgola. Ed è in nome di ciò che deciderà di sposarsi con Ender. Inoltre ciò, inevitabilmente, incrinerà il rapporto già molto particolare con Zeynep. Non mancheranno neppure scintille all’interno della famiglia che non preannunciano notizie liete.

Difatti una volta scoperto delle nozze, Zerrin avrà un malore. E non si tratterà affatto di qualcosa di leggero e da prendere sotto gamba. Lila, profondamente scossa e arrabbiata, deciderà di prendere di petto Alihan sostenendo che se la madre lascerà anzitempo questo mondo la colpa sarà stata esclusivamente la sua.

Tuttavia a soffrire tantissimo per l’unione sarà soprattutto Zeynep che, in realtà, avrebbe voluto ufficializzare durante un bel pranzo, innanzi ai parenti e agli amici più cari, il suo legame, con tanto di fidanzamento, con Alihan. Lui, come si suol dire, le romperà le uova nel paniere, mostrandole il libretto di matrimonio.

La ragazza ne rimarrà sconvolta e il suo cuore spezzato in mille pezzi. Queste sono solo alcune scene, decisamente forti e ricche di controverse emozioni, alle quali potremo assistere tra qualche settimana nei pomeriggi feriali su Canale 5 anche se, come sussurrano alcuni potenti rumors, può essere che anche durante il week end vengano trasmesse alcune puntate, poco prima della messa in onda di Verissimo.