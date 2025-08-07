Forbidden fruit, prossima stagione: Yildiz ha un malore. Con chi la tradisce Halit

Le anticipazioni della seconda stagione di Forbidden Fruit rivelano alcuni colpi di scena che daranno una svolta alla trama. La dizi turca ha debuttato su Canale 5 nei mesi scorsi e sin da subito ha avuto un’attenzione da parte del pubblico, che l’ha premiata negli ascolti. Oggi la serie conquista punte di share elevati, numeri decisamente alti per il periodo estivo dove solitamente l’Auditel subisce un calo rilevante. Nonostante l’intenzione di Pier Silvio Berlusconi di ridurre la programmazione delle soap turche, i vertici di rete non possono ignorare il successo delle soap turche.

Gli spoiler di Frobidden Fruit diffusi in rete rivelano che Yldiz avrà un malore e sarà portata di corsa in ospedale dove verrà soccorsa immediatamente. La donna scoprirà una verità inaspettata che la sconvolgerà, una verità che mette in pericolo il suo matrimonio e la relazione con Halit. A causa di un raggiro di Ender, Yldiz verrà a conoscenza del tradimento del marito con l’ex moglie. Una notizia che provocherà in lei una reazione inattesa.

Ender, dopo essere stata cacciata da Halit che ha scoperto la sua storia con Kemal, decide di vendicarsi, non può tollerare che Halit sia innamorato di Yldiz e abbia un’altra donna che non è lei. A causa di una serie di vicissitudini riesce a fare una foto di lei e l’ex marito sul letto, uno scatto dubbio che rivela che fra i due c’è ancora intesa. L’immagine viene inviata a Yldiz che disperata decide di affrontare l’imprenditore, lo mette davanti alla verità ed è in attesa della sua confessione, che non arriva.

Yldiz affronta Halit dopo aver scoperto la sua infedeltà

“Se volevi continuare ad andare a letto con Ender, perché mi hai sposata?“, questa l’accusa che Yldiz rivolge al marito. Quest’ultimo proverà a difendersi e a smentire, ma la giovane non riuscirà a credere alle sue parole: “Non mi interessa ciò che vuoi, domani chiediamo il divorzio”. Arrabbiata e delusa, ma soprattutto fuori di se, Yldiz perderà i sensi e si sentirà male.

Halit preoccupato per lei deciderà di portarla subito in ospedale dove verrà soccorso. Per il momento non sono note le sue condizioni, ma sicuramente non mancherà il colpo di scena. La giovane supererà il momento e riuscirà a risolvere le cose con il marito? L’attesa sul futuro della coppia ha messo in allerta il pubblico.

Forbidden Fruit quando e dove va in onda

Forbidden Fruit va in onda tutti i giorni su Canale 5 alle 14.10, fascia oraria d’elite per le soap turche. Il 4 Agosto ha debuttato la seconda stagione della soap turca, stagione che si sta rivelando ricca di colpi di scena. La serie è visibile gratuitamente anche su Mediaset Infinity e on demand e sarà trasmessa per tutta l’estate e probabilmente anche in autunno.

Sulle varie piattaforme sono disponibili anche diversi contenuti curiosi che riguardano la dizi turca. Nel finale della prima stagione Ender è stata cacciata dalla villa e Yildiz chiede a Zeynep di tornare in Turchia. Zeynep è infatti partita per l’America con Cem, ma decide di rinunciare al viaggio e di fare rientro a casa.