Forbidden Fruit, anticipazioni: scoppia la notte di passione tra Alihan e Zeynep

Forbidden Fruit è la nuova soap turca che Mediaset ha destinato al periodo estivo. Va in onda al posto di Tradimento, altra serie di successo, il cui finale di stagione sarà trasmesso subito dopo l’Estate. Una scelta quest’ultima non troppo gradita dal pubblico che sin da subito ha manifestato il suo dissenso. Amori, passioni, intrighi e tradimenti sono gli ingredienti che accomunano i diversi prodotti made in Istanbul e che nell’ultime stagioni tv hanno monopolizzato l’attenzione. La dirigenza del Biscione ha ottenuto dati share vincenti grazie alla soap turche, ma a quanto pare dalla prossima stagione ci sarà un’inversione di tendenza, nonostante il successo acclarato.

Il debutto di Forbidden Fruit si è rivelato vincente e come da previsione i telespettatori si sono fatti travolgere dalla neo soap, che è caratterizzata anche da un cast professionale e di talento. Le anticipazioni della prossima settimana rivelano alcuni colpi di scena inaspettati, si verificheranno degli eventi che daranno una svolta alla narrazione e che non saranno privi di emozioni. Protagonisti Alihan e Zeynap che dopo una serie di botta e risposta e corteggiamenti indiretti il loro rapporto subirà una svolta determinante.

Tra i due scoppierà la passione. Alihan riuscirà a far cedere Zeynap che non potrà resistere al suo fascino, e anche se ha più volte tentato di sottrarsi alle sue attenzione la giovane avrà un cedimento. I due trascorreranno la prima notte di passione e sarà un momento magico per entrambi che finalmente potranno lasciarsi andare ai loro sentimenti. Alihan inoltre sembra avere intenzioni serie con Zeynap: è realmente innamorato di lei, tanto che è pronto a lasciare la giovane Lal.

Alihan raggira Zeynap e la rapisce

L’attrazione tra Alihan e Zeynap è evidente, ma la segretaria è determinata a non cedere alle lusinghe del bel imprenditore. Così dopo aver vinto un gioco lo invita a non farle più dell’avances, ma Alihan la raggira e grazie all’aiuto di un amico riesce a rapirla e portarla fuori città per un giorno. I due lontano da tutti si lasciano andare e trascorrono la notte insieme: un momento romantico che emozionerà i telespettatori che da giorni attendono un avvicinamento fra i due.

Alihan è realmente preso da Zeynap e una volta tornato a casa comprendere di provare per lei dei sentimenti sinceri, per questo decide di lasciare Lal, la giovane con cui è legato da diverso tempo. I due stavano facendo progetti importanti e l’arrivo nella vita dell’imprenditore di Zeynap rivoluziona tutti i piani. Qualcuno non sarà d’accordo con quanto deciso da Alihan.

Ender accusa Zeynap di essere interessata solo al denaro

La decisione di Alihan di stare con Zeynap non piace a Ender che accusa la segreteria di essere interessata solo al denaro. Soprattutto dopo che ha saputo che è la sorella di Yldiz non si fida di lei. Tuttavia l’imprenditore si schiera dalla parte di Zeynap e rimanda al mittente le accuse di Ender. Quest’ultimo deve trovare un modo diverso per colpire Yldiz, non può puntare sulla sorella che è difesa dal noto imprenditore.

Yldiz non si preoccupa di Ender e mira a conquistare Halit, ma il piano non è di facile attuazione. La prossima settimana le puntate di Forbidden Fruit subiranno un cambiamento: saranno più lunghe, mentre l’orario de La Forza del cuore sarà posticipato di qualche minuto per cedere poi il testimone a Pomeriggio 5 Estate.