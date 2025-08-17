Forbidden Fruit, anticipazioni prima stagione: Tasdemir chiede a Zeynep di sposarlo, la sua reazione

Forbidden Fruit è tra le soap turche di maggiore successo della stagione estiva, sin dal debutto ha conquistato il pubblico che non manca all’appuntamento quotidiano. La dizi ottiene ascolti costanti e spesso in crescita e si è rivelata un successo inaspettato anche per i vertici della rete del Biscione, che non si aspettavano un tale eco mediatico. Le anticipazioni delle prossime puntate di Forbidden Fruit rivelano alcuni colpi di scena sorprendenti: intrighi, passioni, bugie e nuovi amori caratterizzeranno la trama della seguitissima serie.

Al centro della scena ci sono Alihan e Zeynep, i due negli ultimi episodi si sono detti addio, ma quanto pare sono destinati a stare insieme. Alihan dimostrerà alla donna di voler stare con lei e farà qualcosa d’inaspettato. Tutto ha inizio dopo che Zeynap si convince che l’imprenditore non è innamorato di lei, perchè è uscito con un’altra donna. Per questo si avvicina a Cem, ma presto capisce di non amarlo. Zeynap non vuole prenderlo in giro e desidera lasciarlo, ma fatica a parlare con lui.

Alihan durante un evento si avvicina a Zeynap e la bacia all’improvviso, un bacio che viene visto da Zehra. Quest’ultima riporta tutto a Cem che arrabbiato, ma soprattutto umiliato decide di lasciare il party. Il giorno seguente Cem ha un confronto vivace con Alihan e gli rivela di non volersi tirare indietro con Zeynap, farà di tutto per riconquistarla anche se non tiene conto dei sentimenti della donna, che non è affatto innamorata di lui.

Zeynep sposerà Tasdemir? Gli spoiler

Zerrin scredita Alihan davanti a Zeynep e gli rivela che il fratello non si comporterà seriamente con lei, non è realmente innamorato. In tal modo la donna prova ad allontanare i due perché è convinta che Zeynep sia interessata all’imprenditore solo per motivi economici. Ma la situazione prenderà una piega inaspettata visto che Tasdemir chiederà la mano di Zeynep.

Quale sarà la reazione della donna? Dirà si? L’amore di Tasdemir sarà reale? Tutte domande che avranno una risposta solo con la messa in onda delle prossime puntate. Per conoscere il futuro dell’amata coppia il pubblico dovrà attendere ancora qualche giorno. Sicuramente Cem interverrà per impedire l’eventuali nozze.

Forbidden Fruit, Ender e Halit ai ferri corti

Intanto i rapporti di Ender e Yldiz sono sempre più tesi. La prima è tornata ad abitare nella villa perché il figlio Emir è stato male a scuola. Per stargli più vicino Ender accetta di tornare nella casa dell’ex marito, ma la situazione non è facile. Le due donne hanno più di un contrasto, e Ender accusa Yldiz di non averla avvisata del malessere di Emir e trama alle sue spalle.

Yldiz per ferire la rivale la caccia dal ristorante Avenue dove Ender stava presentando il suo brand. Un momento decisamente imbarazzante che avrà più di una conseguenza nelle prossime puntate.