Forbidden Fruit, anticipazioni: Kemal perde tutto e Zehra lo lascia

Settimana di fuoco per gli appassionati di Forbidden Fruit, la soap opera turca che continua a sorprendere il pubblico di Canale 5 con intrecci sentimentali e alleanze impreviste.

Le puntate in onda dal 3 al 7 novembre 2025 promettono nuovi sviluppi in cui non mancheranno (come sempre) colpi di scena. I legami familiari si incrinano, le verità emergono e il confine tra amore e tradimento si fa via via più sottile.

Kemal e Zehra si allontanano

Al centro delle prossime puntate c’è Kemal, destinato a pagare a caro prezzo la sua imprudenza. L’uomo, troppo sicuro di sé, cade nela trappola orchestrata con maestria e finisce per perdere tutto, la fiducia della moglie Zehra e anche la stima di Halit.

Nonostante il matrimonio con Zehra, infatti, Kemal non riesce a resistere al fascino di Yildiz con cui tenta di riallacciare il rapporto. Ma stavolta le cose gli vanno male. Stanca delle sue attenzioni, Yildiz elabora un piano a dir poco geniale. Fingendo di accettare le avance dell’uomo, gli dà appuntamento in hotel per smascherarlo definitivamente.

La notizia dell’incontro segreto non tarda a raggiungere le orecchie di Caner, che informa subito Ender. Quest’ultima mette al corrente della situazione Zehra e Halit, spingendoli a recarsi di persona sul posto per sorprendere i due amanti.

Ma Yildiz se ne va poco prima, con furbizia, sostituendosi con un’altra ragazza. Quando Zehra e Halit irrompono nella stanza colgono Kemal in una situazione decisamente compromettente. Umiliato, Kemal deve affrontare la richiesta di divorzio da parte di Zehra.

Zeynep chiude con Yildiz

Un altro scossone arriva proprio dal legame tra Zeynep e Yildiz, le due sorelle protagoniste la cui complicità, finora messa a dura prova, sembra arrivare al punto di rottura. Dopo aver scoperto che Yildiz si è alleata con la sua acerrima nemica Ender, Zeynep non ci pensa due volte a troncare qualsiasi rapporto con lei.

Nonostante le giustificazioni e i tentativi di chiarimento, la giovane non riesce a perdonare la sorella, convinta che l’abbia tradita per tornare insieme a Kemal.

Il gesto segna un punto di non ritorno e spinge Yildiz in un vortice di rabbia e senso di colpa. Isolata e ferita la donna medita vendetta contro Ender, convinta che la rivale abbia orchestrato tutto per distruggerla.

Caner ed Ender sempre più divisi

Allo stesso tempo, la storica alleanza tra Caner ed Ender comincia a dare i primi segni di cedimento. Il giovane inizia a dubitare dei metodi della donna, che sembra disposta a tutto pur di ottenere il controllo della situazione.

Le manipolazioni di Ender si fanno più evidenti e Caner teme che possa trascinarlo in una spirale di intrighi pericolosi. Nel frattempo Alihan ed Ender devono fare i conti con il loro finto matrimonio che inizia a mostrare crepe sempre più vistose. Lui rifiuta ogni contatto coniugale, mentre lei tenta di rendere la relazione il più credibile possibile agli occhi di tutti.

La giovane Lila, inoltre, trova il coraggio di confessare la sua relazione con Emir, ma la rivelazione scatena l’ira di Halit e Zerrin che non accettano affatto la storia. A complicare ulteriormente le cose arriva Gulden, pronta a mettere in atto un piano meschino per incastrare Emir.

Con l’aiuto dell’amica Derya nasconde del denaro nella sua giacca per poi accusarlo di furto. Quando Alihan scopre il denaro non ha altra scelta che licenziare il ragazzo, del tutto ignaro di essere vittima di un complotto.

Nelle puntate finali, Yildiz, determinata a riconquistare la fiducia di Zeynep, chiede aiuto a Emir e Caner offrendo loro una ingente somma di denaro per indurre Gulden a confessare. E il piano funziona, La donna ammette di essere stata manipolata da Ender, che si conferma ancora uan volta la mente dietro ogni intrigo.