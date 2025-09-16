Forbidden Fruit, anticipazioni: colpo di scena, il matrimonio si farà

Forbidden Fruit è tra le soap di maggiore successo di Canale 5, va in onda tutti i giorni nel primo pomeriggio e conquista sempre ascolti rilevanti. Anche durante l’Estate ha monopolizzato l’attenzione del pubblico portando a Mediaset diversi introiti pubblicitari. Amori, intrighi, passioni e tradimenti, sono gli ingredienti vincenti di questa dizi turca che ha una trama appassionata e ben realizzata. Le anticipazioni delle prossime puntate rivelano diversi colpi di scena, che non mancheranno di sorprendere i telespettatori.

Zeynep è pronta a sposare Alihan, ha deciso di accettare la sua proposta ma vuole rendere pubblica la su decisione con mega evento. Per questo decide di organizzare una festa a sorpresa per il suo futuro sposo dove parteciperanno amici e famigliari. Solo durante il party rivelerà di voler diventare la moglie di Alihan. Intanto quest’ultimo, inconsapevole di quanto sta facendo Zeynap, è concentrato a recuperare le quote dell’azienda, ma per farlo deve scendere a compromessi con Ender.

Quest’ultima ha accettato di cedergli le quote della società di Halit solo a condizione che Alihan la sposi. Un accordo inaspettato a cui l’uomo non potrà dire di no. Non ama Ender, ma non può non accettare la proposta della donna. I due si sposano in segreto e la notizia sarà resa nota proprio durante la festa organizzata da Zeynep, quest’ultima avrà una reazione inaspettata alla notizia, ma soprattutto non riuscirà a nascondere la delusione: si fidava dell’ex fidanzato ed era pronta a diventare sua moglie. Comprenderà il gesto di Alihan?

Zeynep delusa da Alihan: cosa succede

Zeynep è pronta a rivelare pubblicamente di aver accettato la proposta di matrimonio di Alihan durante la festa organizzata proprio per sorprendere l’uomo, Emir si presenta in abito bianco e rivela di aver sposato l’uomo. Una notizia che lascia tutti senza parole e che sorprende Zeynep, che avrà una reazione decisamente inaspettata.

Zerrin avrà un malore e verrà portata in ospedale, mentre Zeynep non riuscirà a nascondere la sua delusione e il dolore. Sarà infatti devastata e non riuscirà a comprendere cosa ha spinto Alihan a sposare Erin. Zeynep medita vendetta ed è pronta a farla pagare all’ex fidanzato, costretto a dire si a Erin per non perdere l’azienda. Verrà fuori la verità?

Forbidden Fruit, cambio di programmazione

Con il ritorno in onda d’Uomini e Donne la programmazione di Forbidden Fruit subirà alcuni cambiamenti. La dizi turca continuerà andare in onda il primo pomeriggio, ma la durata delle puntate sarà ridotta. Una decisione che riassesta il palinsesto di Mediaset, ma che non sospende la soap.

Anche le puntate de La Forza di una donna avranno una durata più corta e questo per cedere la linea a Dentro la notizia di Gianluigi Nuzzi. Talk che ha preso il posto di Pomeriggio 5 e che tratta di temi di attualità, costume e cronaca. Un salotto quello di Nuzzi destinato a cambiare il pomeriggio di Canale 5.