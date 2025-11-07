Forbidden Fruit, anticipazioni 10-15 novembre: Alihan chiede il divorzio, Zeynep rifiuta Dundar

La seconda stagione di Forbidden Fruit continua a incollare i telespettatori al piccolo schermo, con nuove, emozionanti puntate che si alternano ogni giorno dal lunedì al venerdì, alle 14:10 su Canale 5. La serie turca, amatissima dal pubblico italiano, promette anche questa settimana colpi di scena che non deluderanno le aspettative. Per chi non può seguire la programmazione in diretta, tutte le puntate sono disponibili in streaming su Mediaset Infinity, per rivederle quando si vuole.

In questa settimana, più che mai, Forbidden Fruit si conferma un appuntamento imperdibile per tutti gli amanti delle storie ricche di intrighi, passioni e drammi familiari.

Le trame dei nuovi episodi: un intreccio di segreti e decisioni decisive

Nel corso della settimana che va dal 10 al 15 novembre, i protagonisti della serie si troveranno di fronte a numerosi confronti e scelte che cambieranno il corso delle loro vite. La tensione tra i personaggi cresce, con nuove verità che emergono e situazioni irrisolte che complicano ulteriormente i legami familiari e sentimentali.

La trama si apre con un acceso confronto tra Ender e suo fratello Caner, il quale non esita a rimproverare la sorella per aver licenziato Emir, scatenando un’importante discussione familiare. Intanto, un misterioso segreto riguardante il passato della madre di Alihan viene rivelato da Halit, che svela che l’ex socio della sua azienda era in realtà l’amore di gioventù della donna. Questo svelamento getta una nuova luce sul rapporto tra i vari personaggi e sulle dinamiche familiari che hanno segnato la vita di Alihan.

Sul piano sentimentale, le cose si complicano ulteriormente per Alihan, che, dopo aver trovato un punto di accordo con Halit, prende una decisione scioccante: annuncia a Ender la sua intenzione di divorziare. Un passo drastico che segna un punto di rottura, con pesanti conseguenze sulle relazioni all’interno della famiglia.

Nel frattempo, Zehra e Kemal sono costretti a trasferirsi temporaneamente a casa di Halit, a causa di una ristrutturazione. Questa convivenza forzata non fa altro che alimentare la gelosia di Yildiz, che si sente sempre più in conflitto con le persone che la circondano.

Sul fronte romantico, Dundar si prepara a fare il grande passo e organizzare una cena speciale per dichiarare il suo amore a Zeynep. Tuttavia, la giovane donna non ricambia i suoi sentimenti: per lei, Dundar è solo un amico, e la sua attenzione è rivolta a una riconciliazione con Alihan, con il quale i legami sentimentali non sono ancora del tutto spezzati.