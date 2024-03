For your info, il mondo dell’attualità spiegato e raccontato ai ragazzi ogni lunedì su Rai Gulp

Arriva un nuovo programma tutto dedicato ai ragazzi, per avvicinarli al mondo dell’attualità che li circonda, che spesso e volentieri viene trattata con un linguaggio a loro lontano. Questa è la missione di una nuova trasmissione che la struttura di Rai kids ha pensato per il suo giovane pubblico. Il titolo di questa nuova produzione è “For your info” ed andrà in onda tutti i lunedì, da oggi 25 marzo alle ore 17:40 su Rai Gulp e disponibile poi su Rai play.

For your info con Dayane Mounsib e Luca Porta

Ogni lunedì la giovane conduttrice Dayane Mounsib guiderà il pubblico da un luogo sempre diverso alla scoperta dei temi, delle notizie e dei fatti della settimana. Ogni puntata vedrà la partecipazione del tiktoker Luca Porta, che raccoglierà i commenti dei ragazzi e che verranno poi discussi e sviluppati nel corso della puntata.

La struttura del nuovo programma di Rai Gulp

La televisione, i telegiornali, i quotidiani, il web, i social network, ogni giorno ci riempiono di notizie presentando una realtà complicata che non è facile decifrare. Ci sono però eventi, fenomeni, mode, fatti che investono il nostro vivere quotidiano. Eventi che è impossibile ignorare se si vuole comprendere il mondo che ci circonda. Se si vuole maturare un’opinione, se si vuole essere parte attiva della società.

L’attualità e l’informazione spiegata ai ragazzi

Il magazine estrapolerà idealmente una notizia dai mezzi di informazione, per restituirla sfrondata da tecnicismi e sottintesi, resa più chiara rispetto alla comunicazione che caratterizza i magazine degli adulti. Nel corso del programma saranno affrontate questioni che investono i ragazzi. Questioni che loro possono intercettare aprendo un giornale, ascoltando la radio, andando sui social, guardando la televisione e frequentando la scuola.

“For Your Info” è un programma originale di Rai Kids, scritto da Paola Angioni, Giulia Marchionni. La regia di Lorenzo Monachesi. Produttore esecutivo Patrizia Loggia. L’hashtag del programma è #foryourinfo.