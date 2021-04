Un nuovo format quello che a partire da questa domenica pomeriggio alle ore 16:00 debutterà su Food Network, canale 33 del digitale terrestre. Intitolato Una Macara ai Fornelli – Magie dalla Puglia, stavolta il canale di casa Discovery punterà sulla cucina pugliese e in particolar modo su quella salentina, più precisamente da Alezio.

Sì, avete capito bene. Perché ai fornelli nel nuovo docu-reality troveremo stavolta Daniela Montinaro, salentina DOC originaria proprio di Alezio, in provincia di Lecce, pronta a farci riscoprire la sua terra anche attraverso il prelibato mondo delle tradizioni culinarie del Salento. Daniela Montinaro, anche Chef del ristorante Aletino Le Macàre, ci farà così addentrare nel Magico mondo della Cucina pugliese così come il suo soprannome vorrebbe farci intendere. Le Macàre, infatti, termine dialettale proprio Aletino, sarebbero le Fattucchiere. Quella di Daniela, tuttavia, non è Magia ma vero e proprio talento culinario che la protagonista di Una Macara ai Fornelli ha deciso di condividere con tutti noi.

Come spiega anche Discovery, “Per Daniela Montinaro la magia è tutta nei suoi piatti” e noi non vediamo l’ora di scoprirne di più. Una Macara ai Fornelli promette dunque di farci viaggiare anche in un periodo come questo, durante il quale muoversi è ancora complicato, grazie ad un vero e proprio viaggio alla scoperta della tradizione gastronomica Salentina e Pugliese.

Per un totale di 6 episodi da 30 minuti e prodotto da Drallouche per Discovery Italia, in Una Macara ai Fornelli avremo modo di apprendere ben tre ricette tipiche pugliesi per ogni puntata, con anche il contributo all’interno dello show di esperti locali che a loro volta arricchiranno il programma di segreti culinari della tradizione.

Una Macara ai Fornelli, al debutto proprio questo pomeriggio a partire dalle ore 16:00 sul canale 33 del digitale terrestre oppure sul canale 53 del Tivùsat, sarà anche disponibile in streaming sulla piattaforma online Discovery+ subito dopo la sua messa in onda in tv.